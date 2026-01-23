Редкая Lada на базе ВАЗ-2108 удивила автолюбителей — сколько попросят за нее

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 12:29

В Тамбове выставлен на продажу необычный кабриолет Lada Natasha. Автомобиль получил серьезные технические доработки. Модель сохранила заводское исполнение, но стала заметно динамичнее. Подробности - в нашем материале.

В Тамбове стартовали торги за по-настоящему редкий экземпляр отечественного автопрома - кабриолет Lada Natasha, созданный на базе ВАЗ-2108. Этот автомобиль не просто сохранился в отличном состоянии, но и получил ряд технических усовершенствований, которые делают его заметно интереснее стандартных версий.

Владелец отмечает, что за все годы эксплуатации машина прошла всего 93 тысячи километров. За рулем этого кабриолета побывали лишь два человека, а использовался он исключительно в теплое время года. Такой подход позволил сохранить автомобиль в практически идеальном виде, что для подобных моделей - большая редкость.

Внешне Lada Natasha сразу выделяется среди других представителей семейства ВАЗ. Несмотря на то, что основой послужил ВАЗ-2108, оптика здесь установлена от более поздней модели - ВАЗ-2113. Это придает кабриолету современный и даже немного дерзкий облик. Но главное - не внешний вид, а то, что скрывается под капотом и в подвеске.

Двигатель подвергся серьезной модернизации. Стандартный 1,6-литровый карбюраторный мотор получил облегченные поршни и шатуны от Lada Granta. По словам владельца, эти изменения заметно улучшили отклик на газ и сделали автомобиль более тяговитым. Для кабриолета, который и так нечасто встречается на дорогах, такие доработки - настоящая находка для ценителей необычных машин.

Не обошлось и без вмешательства в ходовую часть. Подвеска была занижена: спереди дорожный просвет уменьшился на 50 мм, а сзади - на 70 мм. Это не только улучшило управляемость, но и придало автомобилю более спортивный вид. Кроме того, были установлены новые опорные подшипники, что положительно сказалось на надежности конструкции.

Особое внимание уделили тормозной системе. На все четыре колеса поставили перфорированные дисковые тормоза, что для отечественных автомобилей того времени - большая редкость. В сочетании с 17-дюймовыми легкосплавными дисками и низкопрофильной резиной кабриолет выглядит по-настоящему эффектно и внушает доверие даже самым требовательным автолюбителям.

Стоит отметить, что подобные экземпляры встречаются крайне редко. Lada Natasha - это не просто кабриолет, а заводская версия, выпущенная ограниченным тиражом. Большинство таких машин давно исчезли с дорог, а те, что остались, зачастую требуют серьезного ремонта. Здесь же перед нами практически коллекционный вариант, который не нуждается в дополнительных вложениях.

Сколько попросят за столь необычный автомобиль - вопрос открытый. Но очевидно, что интерес к нему будет высоким не только среди поклонников марки, но и среди коллекционеров. В условиях, когда на рынке появляется все меньше действительно уникальных отечественных машин, такие предложения становятся настоящей сенсацией.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2108
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
