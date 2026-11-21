21 ноября 2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.
Российские производители снегоходов, квадроциклов и снегоболотоходов давно зависят от импортных двигателей. Но казанская разработка обещает изменить расклад: двигатель GIMURA-1000S легче вазовского на 52 кг и мощнее на 7 л.с. За этой цифрой — девять лет работы и 300 млн рублей инвестиций.
Для внедорожной техники разница в массе силового агрегата — не отвлеченная цифра. По данным презентации ООО «Спектр», казанский GIMURA-1000S весит 63 кг, а соответствующий аналогичный двигатель ВАЗ-21126 — 115 кг. Для GIMURA разработчики заявляют мощность 105 л.с., у вазовского мотора она составляет 98 л.с. Эти параметры объясняют, почему специализированный автомобильный двигатель не заменяется.
О разработке GIMURA-1000S рассказал директор ООО «Спектр» Рустем Зарипов на сессии Научно-технического совета АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Казани. Заседание 19 ноября вел генеральный директор ТНХИ-холдинга Рафинат Яруллин. По данным презентации, в России не выпускают четырехтактные малокубатурные двигатели объемом 600–1200 куб. см, хотя они нужны снегоходам и квадроциклам. Для этого потребуются моторы и другим инструментам: багги, аэролодкам и снегоболотоходам. Их использование в том числе в нефтяной отрасли.
Без отечественной альтернативы производители малой мототехники закупают импортные агрегаты. По оценкам, представленным на сессии, в 2025 году будет получено около 16 тыс. долларов США. двигатель. Во время презентации, доступный по приемлемой цене выбор сводится к китайским моторам с невысокой мощностью.
У ВАЗ-21126 рабочий объем составляет 1,6 л, у GIMURA — 1 литр; средние обороты указаны на уровне 3 тыс. руб. и 5,5 тыс. в настоящую минуту. Вазовский мотор имеет четыре цилиндра, казанский — три. Отличаются и системы смазки: у первого мокрый картер, у второго сухой. Высота составляет 600 мм против 531 мм. «Вазовский мотор в условиях, в которых рождается мототехника, перегреется и сломается», — цитирует Информ-Девон директора «Спектра».
Разработка велась девять лет: от опытных прототипов до агрегата, подготовленного к серийному выпуску и, согласно требованиям, адаптированного к суровым условиям. GIMURA — рядный четырехтактный двигатель объемом 1000 куб. см. Его мощность составляет 105 л.с. По данным презентации, 75% комплектующих имеют российскую границу. Предприятие уже наладило мелкосерийное производство; заявленная возможная стоимость двигателя может оказаться ниже, чем у зарубежных аналогов.
Следующий этап — снижение массы. В здании с Казанским федеральным университетом предусмотрены затраты на двигатель на 5 кг, заменив часть алюминиевых деталей композитными. ООО «Спектр» вложило 150 млн рублей в конструкторскую разработку, оснастку и производственную площадку в Казани; общая стоимость проекта составляет 300 млн рублей. На рассмотрении ключевых задач: перейти к масштабному выходу в Татарстане и занять лидирующую позицию в России.
Турбированную версию также протестировали. С помощью заводов было достигнуто соглашение о намерениях по поставке моторов; среди них «Русская механика». На момент презентации предприятие выпускало пять двигателей в месяц, заводы предшествовали этим агрегатам. В месяц о необходимом для запуска проекта месячном объеме выпуска количество не указано. Потребность рынка оценена в 20 тыс. моторов. Для масштабирования производства предприятие искало важного инвестора.
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