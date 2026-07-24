Как семь человек поместились в компактном авто: следствие разбирается в причинах смертельного ДТП

В Татарстане после аварии сгорел Chevrolet Lanos: шесть человек погибли

В Татарстане произошла страшная авария, в которой погибли шесть человек, ехавших в стареньком Chevrolet. Выжить удалось ли одному подростку, его доставили в больницу со страшными ожогами. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

В Татарстане произошла страшная авария, в которой погибли шесть человек, ехавших в стареньком Chevrolet. Выжить удалось ли одному подростку, его доставили в больницу со страшными ожогами. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

В ночь на 24 июля 2026 года на улице Волжская в Зеленодольске случилось тяжелое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни шести человек. По информации регионального управления Следственного комитета РФ по Татарстану, легковой автомобиль Chevrolet Lanos попал в аварию, после чего загорелся. В результате водитель и пятеро пассажиров скончались на месте от полученных травм и последующего возгорания.

Единственным выжившим оказался подросток 2010 года рождения. Он получил ожоги, которые затронули около трети поверхности тела. Сейчас юноша находится в Зеленодольской Центральной районной больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Все погибшие, а также пострадавший подросток, были жителями Республики Марий Эл. Семьи и близкие погибших уже оповещены о трагедии. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, которые оперативно ликвидировали возгорание и провели необходимые следственные действия.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, связанной с нарушением правил дорожного движения. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе причины, приведшие к трагедии. Особое внимание уделяется техническому состоянию автомобиля и тому, как семь человек смогли поместиться в компактный Lanos.

Дорожная обстановка в момент аварии была сложной: ночь, ограниченная видимость и, возможно, превышение скорости могли сыграть свою роль. Эксперты продолжают анализировать данные с места происшествия, чтобы установить точную картину событий. В ближайшее время ожидаются результаты экспертиз, которые помогут пролить свет на детали случившегося.

Трагедия в Татарстане вновь поднимает вопросы безопасности на дорогах и необходимости строгого соблюдения правил движения. Местные власти выражают соболезнования семьям погибших и призывают водителей быть максимально внимательными за рулем, особенно в ночное время.