Операция по контролю выхлопов: сколько машин не прошли проверку

31 августа 2026, 08:07
В Татарстане проверили экологические нормы у тысяч автомобилей за лето
В Татарстане проверили экологические нормы у тысяч автомобилей за лето
В Татарстане идет масштабная проверка автотранспорта под названием «Чистый воздух». Экологи и инспекторы работают вместе. Итоги уже впечатляют. Нарушения фиксируются регулярно.
В Республике Татарстан с начала июня стартовала масштабная кампания по контролю за состоянием автомобильных выхлопов. Операция «Чистый воздух» охватывает весь регион и продолжается до конца сентября 2026 года. За это время специалисты Министерства экологии совместно с сотрудниками ГИБДД проводят рейды, в ходе которых останавливают автомобили для проверки соответствия выбросов установленным стандартам.
В рамках этой инициативы инспекторы останавливают не только легковые машины, но и грузовики, а также автобусы. Проверки охватывают транспорт с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями. Для анализа используются современные газоанализаторы и дымомеры, что позволяет быстро определить, соответствует ли уровень выбросов экологическому классу, указанному в документах на автомобиль.
Если выявляется несоответствие, например, из-за удаления катализатора или неисправности двигателя, владельцу грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей по статье 8.23 КоАП РФ. Как сообщает Avtospravochnaya.com, к концу августа уже проверено 4 541 транспортное средство. Из них 4 133 - легковые автомобили, 217 - грузовые, а 191 - автобусы.
В результате рейдов нарушения экологических норм выявлены у 87 транспортных средств, что составляет 1,9% от общего числа проверенных. Среди них 75 легковых машин, 7 грузовиков и 5 автобусов. Это говорит о том, что большинство владельцев соблюдают требования, однако проблема с выбросами по-прежнему актуальна.
Главная задача операции - не только выявить нарушителей, но и снизить негативное влияние автотранспорта на окружающую среду. Регулярные проверки позволяют держать ситуацию под контролем и напоминать водителям о важности технического состояния их автомобилей. По мнению специалистов, такие меры способствуют улучшению экологической обстановки в регионе и формируют ответственное отношение к эксплуатации транспорта.
Операция «Чистый воздух» продолжается, и до завершения кампании планируется проверить еще больше автомобилей. Власти призывают водителей следить за техническим состоянием своих машин и своевременно устранять неисправности, чтобы избежать штрафов и внести вклад в сохранение чистоты воздуха.
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