В Татарстане владелец Tesla заблокировал зарядный терминал, который убил его электрокар

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Неприятная история приключилась с владельцем Tesla на зарядной станции в Набережных Челнах. По его словам, электрокар сломался прямо во время зарядки. Сгорел пиропатрон основной батареи. В проблеме автолюбитель обвинил зарядный терминал. По крайней мере, такую версию он изложил в записке, оставленной за боковым стеклом. По словам владельца, с сетевой компанией, которой принадлежит терминал, ему связаться не удалось, поэтому он вынужден оставить машину на месте.

Судя по всему, заметенный снегом электрокар Tesla уже несколько дней стоит у зарядной станции в ожидании своей судьбы. Владелец сообщил, что сам он «не местный», но пообещал забрать автомобиль 28 ноября. Фото мертвого электрокара телеграм-канал «ВТатарстанеПоймут» опубликовал сегодня, 30 ноября. Вероятно, у теславода возникли непредвиденные трудности.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р )

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