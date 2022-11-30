В Татарстане владелец Tesla заблокировал зарядный терминал, который убил его электрокар
Фото: t.me/vkazani
Судя по всему, заметенный снегом электрокар Tesla уже несколько дней стоит у зарядной станции в ожидании своей судьбы. Владелец сообщил, что сам он «не местный», но пообещал забрать автомобиль 28 ноября. Фото мертвого электрокара телеграм-канал «ВТатарстанеПоймут» опубликовал сегодня, 30 ноября. Вероятно, у теславода возникли непредвиденные трудности.
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08.07.2022, 07:07
Очередная жуткая авария Tesla оставила слишком много вопросов: автомобиль намеренно убил своих пассажиров?
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) расследует столкновение электрокара Tesla с припаркованным большегрузом Walmart. Автомобиль как будто специально свернул с трассы, чтобы атаковать фуру на парковке.Читать далее
-
04.07.2022, 07:05
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Максимальная скорость самой «злой» версии Tesla Model S Plaid мощностью свыше тысячи лошадиных сил принудительно ограничена электроникой на отметке в 280 км/ч и доступна лишь в трек-режиме.Читать далее
-
27.06.2022, 15:07
Чтобы потушить «Теслу», пожарные использовали нестандартный трюк
Горящая «Тесла» сподвигла пожарных Сакраменто (столица штата Калифорния) принять креативное решение в возникшей ситуации. Только благодаря оригинальному трюку и большому количеству воды огнеборцы справились с проблемой.Читать далее
-
24.05.2022, 15:04
В США впервые за полвека сменился лидер продаж
Пикапы Ford F-Series занимали верхнюю строчку продаж в США на протяжении 47 лет. Однако, по итогам первого квартала 2022 года внедорожники впервые в истории уступили лидерство электрокарам.Читать далее
-
05.04.2022, 13:22
Блогеры скрестили BMW и Tesla: что у них получилось (видео)
Британские ютуберы нашли полусгнивший 45-летний BMW 3.0CSi (E9), полностью отреставрировать его и вдохнули новую жизнь с помощью силовой установки от Tesla Model S P85.Читать далее
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