Неравнодушные граждане начали неплохо зарабатыватьна нарушителях ПДД

В Татарстане выплатили миллионы за фиксацию нарушений ПДД через приложение

В Татарстане мобильное приложение изменило подход к борьбе с нарушениями. Граждане стали активнее участвовать в контроле. Новые технологии ускорили процесс. Система продолжает развиваться.

В 2025 году в Татарстане заметно вырос интерес к мобильному сервису, позволяющему фиксировать нарушения на дорогах. Благодаря приложению «Народный инспектор» жители республики получили возможность не только сообщать о проступках автомобилистов, но и получать за это денежные вознаграждения. По информации Avtospravochnaya.com, за год активные пользователи получили свыше 3,7 миллиона рублей.

Сервис, обновленный осенью 2024 года, позволяет отправлять в ГИБДД видеозаписи с зафиксированными нарушениями. Для этого достаточно смартфона: приложение автоматически сохраняет дату, время и координаты, а редактировать ролики невозможно. После проверки инспекторами, если факт подтверждается, нарушителю приходит штраф, а автору видео начисляется часть суммы.

Вознаграждение предусмотрено за семь категорий проступков, среди которых проезд на красный, выезд за стоп-линию, игнорирование ремня безопасности, непропуск пешехода, использование телефона за рулем, выброс мусора из машины и выезд на встречную полосу. Размер выплаты зависит от типа нарушения и составляет до 25% от суммы штрафа, однако с 2025 года по некоторым пунктам процент уменьшился из-за роста самих штрафов, а фиксированные суммы остались прежними. Вот актуальные расценки за бдительность:

выезд за стоп-линию - 230 руб.;

проезд на красный - 300 руб.;

непристегнутый ремень безопасности - 300 руб.;

не пропустил пешехода - 435 руб.;

использование телефона за рулём - 435 руб.;

выброс мусора из автомобиля - 1 150 руб.;

выезд на встречную полосу - 1 440 руб.

Для получения поощрения необходимо авторизоваться через Госуслуги и указать банк, куда поступят средства по номеру телефона через СБП. Деньги переводят в течение 40 дней после вступления постановления в силу. В 2025 году приложение скачали более 93 тысяч раз, но большинство обращений касались нарушений, за которые выплаты не предусмотрены. Чаще всего пользователи сообщали о парковке на тротуарах, остановке под запрещающими знаками, проезде на красный, парковке на газонах и местах для инвалидов.

Что касается оплачиваемых заявок, подтверждено было свыше 7,7 тысячи случаев. Общая сумма вознаграждений превысила 3,7 миллиона рублей. Среди пользователей появились настоящие рекордсмены: один из жителей Казани ежемесячно зарабатывает до 40 тысяч рублей, снимая грубые нарушения по пути в детский сад и обратно. Его доход формируют не мелкие проступки, а серьезные случаи, влияющие на безопасность движения.

В 2025 году в систему внедрили искусственный интеллект, который автоматически анализирует видео по семи категориям оплачиваемых нарушений. Это позволило ускорить обработку заявок и повысить точность проверки. В планах на 2026 год - расширить список фиксируемых проступков и подключить ИИ ко всем категориям обращений.

Таким образом, цифровые технологии и активность граждан заметно изменили подход к контролю за порядком на дорогах. Система продолжает развиваться, а жители Татарстана получают реальную возможность влиять на безопасность и получать за это вознаграждение.