Редкий шанс купить остатки Lamborghini Urus: как выглядит элитный кроссовер после угона и разборки

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 15:17

В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии

В мире роскошных автомобилей иногда встречаются лоты, которые вызывают не только удивление, но и множество вопросов. На одном из аукционов в Техасе выставлен Lamborghini Urus 2020 года, который сложно назвать полноценным автомобилем - от него осталась лишь пустая оболочка. Тем не менее, даже в таком виде этот кроссовер способен привлечь внимание тех, кто мечтает о статусе владельца Lamborghini, пусть и весьма условном.

Обычно даже подержанные Urus стоят баснословных денег: экземпляры 2018 года на вторичном рынке оцениваются примерно в 200 тысяч долларов, а более свежие версии и вовсе могут уходить за еще большие суммы. Однако в данном случае речь идет о машине, которая пережила не одну неприятную историю. В разделе «потери» указано «угон», а в графе «основные повреждения» значится «разборка». Это значит, что автомобиль был полностью разобран злоумышленниками, которые не оставили практически ничего ценного. Дополнительный урон - «пожар двигателя», что окончательно поставило крест на возможной реставрации.

Внешне этот Urus уже мало напоминает итальянский кроссовер: отсутствуют детали кузова, салон неизвестен, а двигатель и вовсе выгорел. Тем не менее, автомобиль официально числится как Lamborghini Urus 2020 года выпуска, с белым цветом кузова и неуказанным интерьером. Продавец предлагает его с документом «bill of sale», что позволяет приобрести лот тем, кто ищет не столько транспортное средство, сколько повод для обсуждения или коллекционный экспонат.

Аукцион состоится 10 февраля утром, и организует его филиал IAAI в Форт-Уэрте. Несмотря на плачевное состояние, интерес к лоту может быть обусловлен не только желанием похвастаться перед знакомыми, но и стремлением заполучить редкий VIN или просто необычный сувенир. Впрочем, даже самые опытные мастера вряд ли смогут вдохнуть новую жизнь в этот кузов - слишком много утрачено, чтобы говорить о восстановлении.

Любопытно, что подобные истории с элитными автомобилями не редкость. Недавно мы рассказывали о владельце Rolls-Royce Wraith Black Badge, который столкнулся с суровой реальностью рынка: даже почти новые и редкие машины теряют в цене быстрее, чем ожидают их владельцы. Подробнее о том, почему даже роскошные авто не всегда становятся выгодной инвестицией, можно узнать в нашем материале по этой ссылке.

В итоге, выставленный на аукцион Lamborghini Urus - это не просто груда металла, а своеобразный символ того, как быстро может измениться судьба даже самого дорогого автомобиля. Для кого-то это шанс получить уникальный предмет для коллекции, для других - повод задуматься о рисках, связанных с владением элитной техникой. А для большинства - просто напоминание о том, что статус и престиж иногда могут обернуться лишь пустой оболочкой.

Упомянутые модели: Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р)
Упомянутые марки: Lamborghini
