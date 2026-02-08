Редкий шанс купить остатки Lamborghini Urus: как выглядит элитный кроссовер после угона и разборки

8 февраля 2026, 15:17
В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии
В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии
На аукционе в Техасе появился Lamborghini Urus 2020 года, который практически полностью разобран и поврежден. Несмотря на состояние, автомобиль может привлечь внимание коллекционеров и любителей необычных лотов. Почему такие предложения вызывают интерес - разбираемся в деталях.
В мире роскошных автомобилей иногда встречаются лоты, которые вызывают не только удивление, но и множество вопросов. На одном из аукционов в Техасе выставлен Lamborghini Urus 2020 года, который сложно назвать полноценным автомобилем - от него осталась лишь пустая оболочка. Тем не менее, даже в таком виде этот кроссовер способен привлечь внимание тех, кто мечтает о статусе владельца Lamborghini, пусть и весьма условном.
Обычно даже подержанные Urus стоят баснословных денег: экземпляры 2018 года на вторичном рынке оцениваются примерно в 200 тысяч долларов, а более свежие версии и вовсе могут уходить за еще большие суммы. Однако в данном случае речь идет о машине, которая пережила не одну неприятную историю. В разделе «потери» указано «угон», а в графе «основные повреждения» значится «разборка». Это значит, что автомобиль был полностью разобран злоумышленниками, которые не оставили практически ничего ценного. Дополнительный урон - «пожар двигателя», что окончательно поставило крест на возможной реставрации.
Внешне этот Urus уже мало напоминает итальянский кроссовер: отсутствуют детали кузова, салон неизвестен, а двигатель и вовсе выгорел. Тем не менее, автомобиль официально числится как Lamborghini Urus 2020 года выпуска, с белым цветом кузова и неуказанным интерьером. Продавец предлагает его с документом «bill of sale», что позволяет приобрести лот тем, кто ищет не столько транспортное средство, сколько повод для обсуждения или коллекционный экспонат.
Аукцион состоится 10 февраля утром, и организует его филиал IAAI в Форт-Уэрте. Несмотря на плачевное состояние, интерес к лоту может быть обусловлен не только желанием похвастаться перед знакомыми, но и стремлением заполучить редкий VIN или просто необычный сувенир. Впрочем, даже самые опытные мастера вряд ли смогут вдохнуть новую жизнь в этот кузов - слишком много утрачено, чтобы говорить о восстановлении.
Любопытно, что подобные истории с элитными автомобилями не редкость. Недавно мы рассказывали о владельце Rolls-Royce Wraith Black Badge, который столкнулся с суровой реальностью рынка: даже почти новые и редкие машины теряют в цене быстрее, чем ожидают их владельцы. Подробнее о том, почему даже роскошные авто не всегда становятся выгодной инвестицией, можно узнать в нашем материале по этой ссылке.
В итоге, выставленный на аукцион Lamborghini Urus - это не просто груда металла, а своеобразный символ того, как быстро может измениться судьба даже самого дорогого автомобиля. Для кого-то это шанс получить уникальный предмет для коллекции, для других - повод задуматься о рисках, связанных с владением элитной техникой. А для большинства - просто напоминание о том, что статус и престиж иногда могут обернуться лишь пустой оболочкой.
Похожие материалы Ламборджини
-
05.01.2026, 05:40
Тюнинг Lamborghini Urus: дерзость или безумие в мире эксклюзивных авто
Тюнингованный Lamborghini Urus вызывает споры среди автолюбителей. Одни считают его воплощением смелости, другие - примером чрезмерности. Почему мнения так разделились? Что скрывается за этим проектом? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.Читать далее
-
05.11.2025, 06:38
Как мог бы выглядеть Lamborghini Urus Performante без доработок от тюнеров
Lamborghini Urus Performante ожидали увидеть дерзким и выделяющимся. Но реальность оказалась иной. Почему стандартная версия не оправдала ожиданий поклонников? В чем причина схожести с обычным Urus S? Ответы удивят даже знатоков.Читать далее
-
28.10.2025, 21:43
Эксклюзивный Lamborghini Urus с широким обвесом разгоняется до 330 км/ч
Lamborghini Urus снова удивляет автолюбителей. На этот раз кроссовер получил агрессивный обвес и серьезную прибавку мощности. Итальянский автомобиль стал еще быстрее и эффектнее. Подробности о необычном проекте держатся в секрете. Узнайте, чем еще способен поразить этот уникальный автомобиль.Читать далее
-
21.08.2025, 09:21
Продажи подержанных автомобилей класса люкс в России продолжают уверенный рост в июле 2025 года
В июле 2025 года российский рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury показал значительный рост: было куплено 248 машин, что на 19% больше, чем год назад. Лидерами стали Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
12.04.2021, 16:40
ТОП-10 космически быстрых споркаров, которые можно купить в России
Ко Дню космонавтики эксперты онлайн-сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто выбрали из своей базы десять самых быстрых машин, которые сейчас продаются в разных городах России.Читать далее
-
03.05.2020, 00:46
Десятка лучших в истории автомобилей с задним приводом
У машин с задним приводом и по сей день найдется немало поклонников, которые ценят их за особый нрав и хорошую маневренность. Расскажем о десяти моделях, которые можно назвать лучшими в сегменте.Читать далее
-
08.09.2019, 16:21
Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году
Даже в самые экономически тяжелые времена премиальные автомобили находят своих покупателей. Нынешний год не исключение, хоть и спрос на люксовые модели несколько снизился.Читать далее
Похожие материалы Ламборджини
-
05.01.2026, 05:40
Тюнинг Lamborghini Urus: дерзость или безумие в мире эксклюзивных авто
Тюнингованный Lamborghini Urus вызывает споры среди автолюбителей. Одни считают его воплощением смелости, другие - примером чрезмерности. Почему мнения так разделились? Что скрывается за этим проектом? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.Читать далее
-
05.11.2025, 06:38
Как мог бы выглядеть Lamborghini Urus Performante без доработок от тюнеров
Lamborghini Urus Performante ожидали увидеть дерзким и выделяющимся. Но реальность оказалась иной. Почему стандартная версия не оправдала ожиданий поклонников? В чем причина схожести с обычным Urus S? Ответы удивят даже знатоков.Читать далее
-
28.10.2025, 21:43
Эксклюзивный Lamborghini Urus с широким обвесом разгоняется до 330 км/ч
Lamborghini Urus снова удивляет автолюбителей. На этот раз кроссовер получил агрессивный обвес и серьезную прибавку мощности. Итальянский автомобиль стал еще быстрее и эффектнее. Подробности о необычном проекте держатся в секрете. Узнайте, чем еще способен поразить этот уникальный автомобиль.Читать далее
-
21.08.2025, 09:21
Продажи подержанных автомобилей класса люкс в России продолжают уверенный рост в июле 2025 года
В июле 2025 года российский рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury показал значительный рост: было куплено 248 машин, что на 19% больше, чем год назад. Лидерами стали Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
12.04.2021, 16:40
ТОП-10 космически быстрых споркаров, которые можно купить в России
Ко Дню космонавтики эксперты онлайн-сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто выбрали из своей базы десять самых быстрых машин, которые сейчас продаются в разных городах России.Читать далее
-
03.05.2020, 00:46
Десятка лучших в истории автомобилей с задним приводом
У машин с задним приводом и по сей день найдется немало поклонников, которые ценят их за особый нрав и хорошую маневренность. Расскажем о десяти моделях, которые можно назвать лучшими в сегменте.Читать далее
-
08.09.2019, 16:21
Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году
Даже в самые экономически тяжелые времена премиальные автомобили находят своих покупателей. Нынешний год не исключение, хоть и спрос на люксовые модели несколько снизился.Читать далее