25 декабря 2017, 16:21

В Токио дебютирует «горячий» Honda CR-V

На грядущем автосалоне в Токио Honda представит прототип «заряженного» кроссовера CR-V под названием Custom. Подробностей о машине пока что почти нет. Производитель лишь распространил фотографию.
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Судя по снимку, прототип получит другую решетку радиатора и новые бамперы. Помимо этого, вседорожник оснастят 19-дюймовыми колесными дисками и спойлером. Сообщается, что Custom-модификация получит серийное продолжение.

Также на международном автосалоне в Детройте дебютирует новое поколение Honda Insight, который начнет свою работу в январе следующего года. Автомобиль займет место в модельном ряду бренда между Civic и Accord.

Судя по тизеру, модель будет представлять собой спортивное 4-дверное купе, а не хэтчбек, как сейчас.По данным инсайдеров, под капотом нового Insight окажется гибридная силовая установка, правда, данные о ней пока что засекречены.

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В Токио дебютирует «горячий» Honda CR-V
{{material_122100}}Судя по снимку, прототип получит другую решетку радиатора и новые бамперы. Помимо этого, вседорожник оснастят 19-дюймовыми колесными дисками и спойлером. Сообщается, что Custom-модификация получит серийное продолжение.Также на международном автосалоне в Детройте дебютирует новое поколение Honda Insight, который начнет свою работу в январе следующего года. Автомобиль займет место в модельном ряду бренда между Civic и Accord.Судя по тизеру, модель будет представлять собой спортивное 4-дверное купе, а не хэтчбек, как сейчас.По данным инсайдеров, под капотом нового Insight окажется гибридная силовая установка, правда, данные о ней пока что засекречены.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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