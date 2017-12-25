25 декабря 2017, 16:21
В Токио дебютирует «горячий» Honda CR-V
На грядущем автосалоне в Токио Honda представит прототип «заряженного» кроссовера CR-V под названием Custom. Подробностей о машине пока что почти нет. Производитель лишь распространил фотографию.
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Новое поколение Honda Insight дебютирует на международном автосалоне в Детройте, который начнет свою работу ...Читать далее
Также на международном автосалоне в Детройте дебютирует новое поколение Honda Insight, который начнет свою работу в январе следующего года. Автомобиль займет место в модельном ряду бренда между Civic и Accord.
Судя по тизеру, модель будет представлять собой спортивное 4-дверное купе, а не хэтчбек, как сейчас.По данным инсайдеров, под капотом нового Insight окажется гибридная силовая установка, правда, данные о ней пока что засекречены.
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17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
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26.04.2013, 15:40
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