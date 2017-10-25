25 октября 2017, 13:01

В Токио показали будущую Mazda3

Компания Mazda явила миру концептуальный хэтчбек Kai. Модель выполнена в дизайнерской концепции KODO, которая определяет внешность всех будущих автомобилей марки.
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  В Токио показали будущую Mazda3 Mazda 3 В Токио показали будущую Mazda3 Mazda 3 В Токио показали будущую Mazda3 Mazda 3 В Токио показали будущую Mazda3 Mazda 3 В Токио показали будущую Mazda3
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Mazda 3
Выпускается с 1994 г.
Новый от 1 099 000 до 1 249 000 Р
Отзывов: 13
Японская новинка дает понять, какой экстерьер получит новая Mazda3, ожидаемая на рынке только через два года. В 2021 году разработчики планируют выпустить модель с гибридной силовой установкой, которая позволит пополнять запас аккумуляторов от бытовой электросети.

В соответствии с дизайнерским направлением KODO, концепт-кар получил расширенные колесные арки, головную оптику с узкими фарами, спортивную систему выхлопа с двумя патрубками и диффузор. Отметим, что задняя часть кузова имеет сходства с концептом RX Vision.

Платформа, ставшая основой Kai, позволяет устанавливать инновационные бензиновые двигатели из линейки SkyActive-X. Как уже сообщалось, воспламенение топлива в данных агрегатах происходит не от свечей зажигания, а в процессе сжатия, как это осуществляется в дизельных моторах. При этом технология не исключает использования традиционных свечей, но они понадобятся только при высоких нагрузках.

По словам разработчиков, новые двигатели показывают возросшую на 10-30% производительность в сравнении с прошлыми «движками» SkyActive-G. Кроме того, использование двигателей нового поколения позволит расходовать топливо на 20-30% меньше.

Новинки и концепт кары Мазда 3

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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
Тест Mazda3: в ожидании короны
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
Михаил
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В Токио показали будущую Mazda3
{{model_775}}Японская новинка дает понять, какой экстерьер получит новая Mazda3, ожидаемая на рынке только через два года. В 2021 году разработчики планируют выпустить модель с гибридной силовой установкой, которая позволит пополнять запас аккумуляторов от бытовой электросети.В соответствии с дизайнерским направлением KODO, концепт-кар получил расширенные колесные арки, головную оптику с узкими фарами, спортивную систему выхлопа с двумя патрубками и диффузор. Отметим, что задняя часть кузова имеет сходства с концептом RX Vision.Платформа, ставшая основой Kai, позволяет устанавливать инновационные бензиновые двигатели из линейки SkyActive-X. Как уже сообщалось, воспламенение топлива в данных агрегатах происходит не от свечей зажигания, а в процессе сжатия, как это осуществляется в дизельных моторах. При этом технология не исключает использования традиционных свечей, но они понадобятся только при высоких нагрузках.По словам разработчиков, новые двигатели показывают возросшую на 10-30% производительность в сравнении с прошлыми «движками» SkyActive-G. Кроме того, использование двигателей нового поколения позволит расходовать топливо на 20-30% меньше.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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