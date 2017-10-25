В Токио показали будущую Mazda3
В соответствии с дизайнерским направлением KODO, концепт-кар получил расширенные колесные арки, головную оптику с узкими фарами, спортивную систему выхлопа с двумя патрубками и диффузор. Отметим, что задняя часть кузова имеет сходства с концептом RX Vision.
Платформа, ставшая основой Kai, позволяет устанавливать инновационные бензиновые двигатели из линейки SkyActive-X. Как уже сообщалось, воспламенение топлива в данных агрегатах происходит не от свечей зажигания, а в процессе сжатия, как это осуществляется в дизельных моторах. При этом технология не исключает использования традиционных свечей, но они понадобятся только при высоких нагрузках.
По словам разработчиков, новые двигатели показывают возросшую на 10-30% производительность в сравнении с прошлыми «движками» SkyActive-G. Кроме того, использование двигателей нового поколения позволит расходовать топливо на 20-30% меньше.
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