23 октября 2019, 21:21
В Токио представили электрический концепт Lexus LF-30
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Компания Lexus привезла на Токийский автосалон концептуальное купе Lexus LF-30 Electrified. Он демонстрирует недалекое будущее автомобилестроения, когда лет через 10 на дорогах появятся аналогичные беспилотные электрокары.
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Кстати, подзаряжать купе можно без проводов. Под задним бампером расположено беспроводное зарядное устройство. Ответную часть владелец устанавливает в гараже. При желании, можно заряжать электрокар и по проводам, тогда мощность достигает 150 кВт.
Через огромные поднимающиеся как крылья чайки двери попадаем в салон. Автомобиль четырехместный. Вместо крыши – огромное панорамное остекление SkyGate. Потолок можно превратить в проекционный дисплей, который заменяет традиционный экран: на него выводятся данные навигатора, потоковое видео и многое другое. На передней панели также два больших экрана – цифровая приборная панель и тачскрин медиасистемы. При переходе в режим автопилота руль можно сложить. Еще одна особенность Lexus LF-30 Electrified – отсутствие механической связи руля и колес, команды передает электроника.
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