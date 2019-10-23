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23 октября 2019, 21:21

В Токио представили электрический концепт Lexus LF-30

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Компания Lexus привезла на Токийский автосалон концептуальное купе Lexus LF-30 Electrified. Он демонстрирует недалекое будущее автомобилестроения, когда лет через 10 на дорогах появятся аналогичные беспилотные электрокары.
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30

 

В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
В Токио представили электрический концепт Lexus LF 30
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Концепт-кар Lexus LF-30 Electrified демонстрирует направление, в котором будут развиваться современные технологии. Электрокар оснащен четырьмя электромоторами, каждый из которых встроен в колесо. Новая технология Lexus Advanced Posture Control обеспечивает идеальную управляемость. В зависимости от ситуации тяга передается на передние или задние колеса, или на обе оси. Суммарная отдача установки – 544 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. С места до «сотни» 2,4-тонный автомобиль способен разогнаться за 3,8 секунды. Емкости аккумуляторных батарей (110 кВт-ч) хватает на 500 километров без подзарядки.

Кстати, подзаряжать купе можно без проводов. Под задним бампером расположено беспроводное зарядное устройство. Ответную часть владелец устанавливает в гараже. При желании, можно заряжать электрокар и по проводам, тогда мощность достигает 150 кВт. 

Через огромные поднимающиеся как крылья чайки двери попадаем в салон. Автомобиль четырехместный. Вместо крыши – огромное панорамное остекление SkyGate. Потолок можно превратить в проекционный дисплей, который заменяет традиционный экран: на него выводятся данные навигатора, потоковое видео и многое другое. На передней панели также два больших экрана – цифровая приборная панель и тачскрин медиасистемы. При переходе в режим автопилота руль можно сложить. Еще одна особенность Lexus LF-30 Electrified – отсутствие механической связи руля и колес, команды передает электроника.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
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В Токио представили электрический концепт Lexus LF-30
{{material_127873}}Концепт-кар Lexus LF-30 Electrified демонстрирует направление, в котором будут развиваться современные технологии. Электрокар оснащен четырьмя электромоторами, каждый из которых встроен в колесо. Новая технология Lexus Advanced Posture Control обеспечивает идеальную управляемость. В зависимости от ситуации тяга передается на передние или задние колеса, или на обе оси. Суммарная отдача установки – 544 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. С места до «сотни» 2,4-тонный автомобиль способен разогнаться за 3,8 секунды. Емкости аккумуляторных батарей (110 кВт-ч) хватает на 500 километров без подзарядки.Кстати, подзаряжать купе можно без проводов. Под задним бампером расположено беспроводное зарядное устройство. Ответную часть владелец устанавливает в гараже. При желании, можно заряжать электрокар и по проводам, тогда мощность достигает 150 кВт. Через огромные поднимающиеся как крылья чайки двери попадаем в салон. Автомобиль четырехместный. Вместо крыши – огромное панорамное остекление SkyGate. Потолок можно превратить в проекционный дисплей, который заменяет традиционный экран: на него выводятся данные навигатора, потоковое видео и многое другое. На передней панели также два больших экрана – цифровая приборная панель и тачскрин медиасистемы. При переходе в режим автопилота руль можно сложить. Еще одна особенность Lexus LF-30 Electrified – отсутствие механической связи руля и колес, команды передает электроника.
2019-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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