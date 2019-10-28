В Токсово гонялись армейцы. Правда, тридцать лет назад
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В классе мотоциклов 125 куб. см победу одержал ленинградский гонщик Алексей Зорин (см. фото). Фаворит ехал на «Востоке». В остальных классах триумф праздновали также ленинградские армейцы: в классе 175 куб. см - В. Фёдоров, в классе 500 куб. см - Владимир Худяков.
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