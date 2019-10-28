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28 октября 2019, 20:20

В Токсово гонялись армейцы. Правда, тридцать лет назад

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Фото: Hodor.lol
Тридцать лет тому назад на новой тогда трассе Токсово в Ленинградской области прошёл очередной Чемпионат Вооружённых Сил СССР по мотокроссу. Это было в 1989 году.

В классе мотоциклов 125 куб. см победу одержал ленинградский гонщик Алексей Зорин (см. фото). Фаворит ехал на «Востоке». В остальных классах триумф праздновали также ленинградские армейцы: в классе 175 куб. см - В. Фёдоров, в классе 500 куб. см - Владимир Худяков.

 

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В Токсово гонялись армейцы. Правда, тридцать лет назад
В классе мотоциклов 125 куб. см победу одержал ленинградский гонщик Алексей Зорин (см. фото). Фаворит ехал на «Востоке». В остальных классах триумф праздновали также ленинградские армейцы: в классе 175 куб. см - В. Фёдоров, в классе 500 куб. см - Владимир Худяков. По темеВ Пскове, на трассе Ваулины Горы прошёл II этап личного Чемпионата и Первенства по мотокроссу на Кубок Губернатора Псковской области. Он был посвящён 75-летию образования Псковской области. Густой туман, повисший над трассой утром, рассеялся к открытию соревнований и дальше уже ничего не мешало показать гонщикам себя во всей красе. Небольшое количество приехавших спортсменов ещё больше подстёгивало гонщиков, ведь шансы занять призовые места увеличились.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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