В Токсово мужчина бросался на проезжающие машины
- 460
- 0
Вроде, частный случай, а тут вдруг одно из сообществ Ленинградской области опубликовало пост, в котором описывается почти такой же случай. Только речь идет о прохожем, который прямо на дороге в пос. Токсово бросался под колеса машин.
Дословно из публикации: «Сейчас у поворота на Озерную на проезжей части мечется мужчина, нападает на машины, будьте внимательны! Не знаю, куда звонить, чтобы его забрали и спасли».
Обычно комментарии к подобным постам отличаются высшей степенью жестокости и эгоизма, мол, дайте ему в лоб или пошлите на... Были, увы, и такие, но в данном случае – о, чудо! – многие выразили искреннее сочувствие к человеку, что само по себе похвально.
Денис Васильев: «Читаешь и так оф...ешь от людей, всем по фиг друг на друга! Алло, очнитесь, могли бы остановиться и помочь ЧЕЛОВЕКУ»! Леонид Витальевич: «Он, наверняка, болен. С Вами такого не случится»?
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве