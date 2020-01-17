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17 января 2020, 10:47

В Токсово мужчина бросался на проезжающие машины

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Фото: Akuaku.ru
Ехал тут как-то по Бухарестской улице и на перекрестке с пр. Славы, на пешеходном переходе заприметил мужчину, который по «зебре» не шел, нет, а пятился на коленях. Вид у пешехода был, мягко говоря, не богатый. Не имею права судить человека, но поведение, сами понимаете, не самое стандартное…

Вроде, частный случай, а тут вдруг одно из сообществ Ленинградской области опубликовало пост, в котором описывается почти такой же случай. Только речь идет о прохожем, который прямо на дороге в пос. Токсово бросался под колеса машин.

Дословно из публикации: «Сейчас у поворота на Озерную на проезжей части мечется мужчина, нападает на машины, будьте внимательны! Не знаю, куда звонить, чтобы его забрали и спасли».



Обычно комментарии к подобным постам отличаются высшей степенью жестокости и эгоизма, мол, дайте ему в лоб или пошлите на... Были, увы, и такие, но в данном случае – о, чудо! – многие выразили искреннее сочувствие к человеку, что само по себе похвально.

Денис Васильев: «Читаешь и так оф...ешь от людей, всем по фиг друг на друга! Алло, очнитесь, могли бы остановиться и помочь ЧЕЛОВЕКУ»! Леонид Витальевич: «Он, наверняка, болен. С Вами такого не случится»?

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Сергей
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В Токсово мужчина бросался на проезжающие машины
Вроде, частный случай, а тут вдруг одно из сообществ Ленинградской области опубликовало пост, в котором описывается почти такой же случай. Только речь идет о прохожем, который прямо на дороге в пос. Токсово бросался под колеса машин. Дословно из публикации: «Сейчас у поворота на Озерную на проезжей части мечется мужчина, нападает на машины, будьте внимательны! Не знаю, куда звонить, чтобы его забрали и спасли».Обычно комментарии к подобным постам отличаются высшей степенью жестокости и эгоизма, мол, дайте ему в лоб или пошлите на... Были, увы, и такие, но в данном случае – о, чудо! – многие выразили искреннее сочувствие к человеку, что само по себе похвально. Денис Васильев: «Читаешь и так оф...ешь от людей, всем по фиг друг на друга! Алло, очнитесь, могли бы остановиться и помочь ЧЕЛОВЕКУ»! Леонид Витальевич: «Он, наверняка, болен. С Вами такого не случится»?
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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