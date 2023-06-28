В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Фото: F-Design
Классическую Lada Niva Legend лишили дверей, увеличили дорожный просвет, усилили подвеску, срезали колесные арки, а заднюю часть превратили в подобие пикапа. На грузовой платформе можно разместить турель для противотанкового комплекса или иное вооружение. Под капотом установили более мощный 2,0-литровый атмосферный агрегат, развивающий 115 сил. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести необходимые испытания внедорожника, после чего будет решаться вопрос о его поставках в армию, пишет телеграм-канал Город Тольятти.
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-
05.06.2023, 00:07
«Нива» получит 122-сильный мотор и доживет до 50-летнего юбилея
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о судьбе классической Lada Niva Legend. Он подтвердил, что внедорожник получит мотор от Lada Vesta NG и проживет на конвейере минимум до 2027 года.Читать далее
-
04.05.2023, 16:42
5 самых популярных кроссоверов в апреле 2023 года
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили данные о регистрациях новых автомобилей в системе электронных паспортов и назвали самые продаваемые кроссоверы и внедорожники на российском рынке в апреле 2023 года.Читать далее
-
04.05.2023, 10:42
Lada Granta установила исторический рекорд
Компания АвтоВАЗ подвела итоги продаж новых автомобилей за апрель 2023 года. Российские дилеры реализовали более 27,6 тысячи легковых и коммерческих автомобилей Lada. Семейство Lada Granta показало лучший результат за последние 12 лет.Читать далее
-
01.05.2023, 13:59
5 самых дешевых новых автомобилей в России в мае 2023 года
Цены на новые автомобили в салонах отечественных дилеров продолжают ползти вверх. Самые доступные варианты на российском рынке стоят сейчас от 700 тысяч до 1,4 млн рублей.Читать далее
-
20.04.2023, 07:08
Сколько дилеры реально хотят за новый Lada Niva Bronto
В январе 2023 года АвтоВАЗ возобновил сборку экстремальной версии Lada Niva Bronto, которая отличается увеличенным дорожным просветом, усиленной подвеской и межколесными дифференциалами. Сейчас первые автомобили появились у дилеров.Читать далее
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