В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео

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При разработке боевого внедорожника специалисты советовались с военными и старались учесть все их рекомендации и пожелания. Машина проста в эксплуатации и обслуживании, ведь надежность и ремонтопригодность имеют большое значение в экстремальных условиях. Например, на внедорожник может поставить колесо практически от любого автомобиля: «Нивы», «Газели» или «УАЗа».

Классическую Lada Niva Legend лишили дверей, увеличили дорожный просвет, усилили подвеску, срезали колесные арки, а заднюю часть превратили в подобие пикапа. На грузовой платформе можно разместить турель для противотанкового комплекса или иное вооружение. Под капотом установили более мощный 2,0-литровый атмосферный агрегат, развивающий 115 сил. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести необходимые испытания внедорожника, после чего будет решаться вопрос о его поставках в армию, пишет телеграм-канал Город Тольятти.

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