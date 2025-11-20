Замена иномаркам для боссов: что скрывает эксклюзивный универсал Lada Largus VIP

20 ноября 2025, 09:32
В Тольятти сфотографировали редчайший Lada Largus для VIP-персон АвтоВАЗа
В Тольятти заметили необычный автомобиль. Это редкая версия Lada Largus. Машину создавали для руководства АвтоВАЗа. Всего было выпущено 32 таких универсала. Узнайте, чем он отличается от обычных.
На одной из парковок в Тольятти, прямо возле дилерского центра, был замечен уникальный автомобиль, который сразу привлек внимание знатоков отечественного автопрома. Речь идет о Lada Largus в исполнении VIP - мелкосерийной модификации, выпущенной ограниченным тиражом специально для топ-менеджмента «АвтоВАЗа». Как сообщает «Российская Газета», этот проект родился в 2014 году как попытка создать комфортабельный служебный транспорт на базе популярного универсала, чтобы заменить дорогие импортные седаны.
Внешне VIP-версию от стандартного «Ларгуса» отличают несколько стильных деталей. В первую очередь в глаза бросаются контрастная черная крыша и оригинальные 15-дюймовые легкосплавные диски, также выкрашенные в черный цвет. Эти элементы придают утилитарному универсалу более солидный и строгий вид. Однако главные и самые интересные изменения скрываются внутри автомобиля, ведь именно на комфорт пассажиров был сделан основной упор.
Салон Lada Largus VIP преобразился кардинально. Вместо стандартного трехместного заднего дивана инженеры установили два раздельных капитанских кресла. Их сдвинули назад на 20 сантиметров, что обеспечило колоссальный запас пространства для ног задних пассажиров. Сами сиденья получили удобные подлокотники и функцию подогрева. Для отделки интерьера использовались дорогие материалы - натуральная кожа и алькантара, а на центральной консоли появилась декоративная вставка под дерево. Чтобы поездки были максимально тихими, автомобиль оснастили улучшенной шумоизоляцией, которая эффективно гасит посторонние звуки с улицы и от дороги.
Под капотом у большинства из 32 выпущенных экземпляров стоял проверенный 1,6-литровый бензиновый двигатель Renault K4M мощностью 102 лошадиные силы. Он работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Впрочем, проект предусматривал и более мощные силовые агрегаты. Рассматривалась возможность установки вазовского 1,8-литрового мотора на 122 л.с., а также 2-литрового двигателя от Renault Duster, который развивал 135 л.с. К сожалению, проект не получил массового развития, и Lada Largus VIP так и остался эксклюзивом для узкого круга лиц, превратившись сегодня в настоящую коллекционную редкость.
Похожие материалы Лада
-
09.11.2025, 22:12
Продажи Lada Largus в России остановили из-за дефекта в рулевом управлении
Продажи Lada Largus внезапно остановлены. Дилеры прекратили выдавать популярные автомобили. Причина оказалась весьма серьезной. АвтоВАЗ проводит масштабную проверку. Что будет с уже проданными машинами?Читать далее
-
07.11.2025, 10:43
Lada Largus снова доступен для покупателей в Петербурге после паузы
В Петербурге отмечено возвращение популярной модели. Причины временной паузы не раскрываются. Дилеры уже начали выдачу машин. Итоги продаж могут удивить.Читать далее
-
30.09.2025, 16:43
В Беларуси представили обновленный Lada Largus на метане после импортозамещения
На выставке в Беларуси показали новый Ларгус. Автомобиль получил газовое оборудование. Он стал более экономичным. Известны подробности о новинке. Цены могут приятно удивить покупателей. Узнайте все детали первыми.Читать далее
-
24.07.2025, 08:00
Как с начала 2025 года изменились цены подержанных автомобилей Lada
С начала 2025 года вторичный рынок подержанных автомобилей Lada претерпевает заметные изменения. Мы проанализировали динамику цен на пять популярных моделей – Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel – чтобы понять, как меняется стоимость трех- и пятилетних автомобилей в текущих экономических условиях и какие модели удерживают цену лучше остальных.Читать далее
-
22.05.2025, 08:39
АвтоВАЗ в режиме экономии: Lada Sport остановили, а Iskra собирается по два экземпляра в день
В условиях общей нестабильности на российском авторынке и падения спроса AвтoВАЗ приостановил выпуск спорт-версий Lada, таких как Vesta Sportline, Granta Sport и новая Niva Sport. Lada Iskra собирают по паре машин в день, а водителям-перегонщикам предлагают летом поработать в детских лагерях.Читать далее
-
21.05.2025, 14:01
Юбилейный Lada Largus сошел с конвейера в Ижевске
На заводе «Lada Ижевск» выпустили 50-тысячный автомобиль Lada Largus. Юбилейным стал пятиместный универсал синего цвета «Капитан» в базовой комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л.с. Читать далее
-
24.04.2025, 18:36
АвтоВАЗ запускает масштабную отзывную кампанию: более 47 тысяч автомобилей Lada требуют доработки
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии одобрило программу добровольного отзыва автомобилей Lada, разработанную АО «АвтоВАЗ». В рамках кампании под отзыв попадают 22 731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus, реализованных с октября 2021 года по август 2023 года. Читать далее
-
14.04.2025, 10:59
Серийное производство Lada e-Largus стартовало полгода назад, но в продажу машины так и не поступили
Выпуск электрического Lada e-Largus идет неспешно, сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль». Первая партия из 500 машин все еще находится в процессе сборки. В свободную продажу она вряд ли поступит.Читать далее
-
24.03.2025, 00:14
Сколько сейчас стоят автомобили Lada 2022 года выпуска
В 2022 году АвтоВАЗ столкнулся с серьезными вызовами: расставание с Renault, сложности с поставками комплектующих, поиск новых партнеров и перезапуск производства ключевых моделей в упрощенных версиях. Тем не менее, по итогам годовых продаж пять моделей Lada вошли в ТОП-10 бестселлеров российского авторынка.Читать далее
-
19.03.2025, 13:44
АвтоВАЗ продолжает расширять цветовую палитру
Lada продолжает радовать покупателей новыми цветами для своих моделей. Вслед за Granta, ярко-синий «металлик» под названием «Капитан» теперь доступен для семейств Vesta и Largus. Автомобили в этом оттенке уже начали поступать в продажу.Читать далее
