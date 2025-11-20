Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

20 ноября 2025, 09:32

В Тольятти сфотографировали редчайший Lada Largus для VIP-персон АвтоВАЗа

Замена иномаркам для боссов: что скрывает эксклюзивный универсал Lada Largus VIP

В Тольятти заметили необычный автомобиль. Это редкая версия Lada Largus. Машину создавали для руководства АвтоВАЗа. Всего было выпущено 32 таких универсала. Узнайте, чем он отличается от обычных.

На одной из парковок в Тольятти, прямо возле дилерского центра, был замечен уникальный автомобиль, который сразу привлек внимание знатоков отечественного автопрома. Речь идет о Lada Largus в исполнении VIP - мелкосерийной модификации, выпущенной ограниченным тиражом специально для топ-менеджмента «АвтоВАЗа». Как сообщает «Российская Газета», этот проект родился в 2014 году как попытка создать комфортабельный служебный транспорт на базе популярного универсала, чтобы заменить дорогие импортные седаны.

Внешне VIP-версию от стандартного «Ларгуса» отличают несколько стильных деталей. В первую очередь в глаза бросаются контрастная черная крыша и оригинальные 15-дюймовые легкосплавные диски, также выкрашенные в черный цвет. Эти элементы придают утилитарному универсалу более солидный и строгий вид. Однако главные и самые интересные изменения скрываются внутри автомобиля, ведь именно на комфорт пассажиров был сделан основной упор.

Фото: RCI News

Салон Lada Largus VIP преобразился кардинально. Вместо стандартного трехместного заднего дивана инженеры установили два раздельных капитанских кресла. Их сдвинули назад на 20 сантиметров, что обеспечило колоссальный запас пространства для ног задних пассажиров. Сами сиденья получили удобные подлокотники и функцию подогрева. Для отделки интерьера использовались дорогие материалы - натуральная кожа и алькантара, а на центральной консоли появилась декоративная вставка под дерево. Чтобы поездки были максимально тихими, автомобиль оснастили улучшенной шумоизоляцией, которая эффективно гасит посторонние звуки с улицы и от дороги.

Под капотом у большинства из 32 выпущенных экземпляров стоял проверенный 1,6-литровый бензиновый двигатель Renault K4M мощностью 102 лошадиные силы. Он работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Впрочем, проект предусматривал и более мощные силовые агрегаты. Рассматривалась возможность установки вазовского 1,8-литрового мотора на 122 л.с., а также 2-литрового двигателя от Renault Duster, который развивал 135 л.с. К сожалению, проект не получил массового развития, и Lada Largus VIP так и остался эксклюзивом для узкого круга лиц, превратившись сегодня в настоящую коллекционную редкость.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
