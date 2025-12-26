Кто построит ключевые объекты для ветроэнергетики в ОЭЗ Тольятти – интрига сохраняется

26 декабря 2025, 17:05
В Тольятти стартовал отбор подрядчика для второго этапа ветрозавода на 3,9 млрд рублей
В Тольятти объявлен конкурс на масштабный подряд для ветроэнергетического завода. Сумма контракта превышает 3,87 млрд рублей. Заявки принимаются до конца января 2026 года. Подробности условий и этапов строительства пока держатся в секрете.
В Тольятти начинается новый этап развития промышленной зоны: компания «Проекты зеленой энергетики» объявила о поиске подрядчика для строительства второй очереди завода по выпуску компонентов для ветроэнергетики. На кону — контракт с внушительной стартовой стоимостью, превышающей 3,87 млрд рублей. Этот проект обещает стать одним из самых заметных в сфере возобновляемых источников энергии в регионе, сообщает Abn.agency.
Планируется возведение сразу нескольких важных объектов, которые станут частью единого производственного комплекса. В перечне — цех для изготовления лопастей, склады для хранения сырья и химикатов, специальные помещения для отходов, два контрольно-пропускных пункта, а также открытые площадки для временного размещения готовых изделий. Все это должно обеспечить будущему заводу возможность ежегодно выпускать до 80 комплектов компонентов для ветроустановок, а при необходимости — увеличить мощности до 100 комплектов.
Будущий исполнитель получит задачу организовать полный цикл работ: от подготовки строительной площадки и закладки фундаментов до монтажа металлоконструкций, кровли, полов и всех сопутствующих инженерных систем. Особое внимание уделяется тому, что работы будут вестись параллельно с другими подрядчиками, что требует четкой координации и самостоятельного обеспечения объекта материалами, техникой и рабочей силой.
Процедура подачи заявок стартовала 24 декабря 2025 года и завершится 21 января 2026 года. Заказчик планирует поэтапно уведомлять о начале работ, а сроки выполнения будут определяться отдельным графиком. После завершения каждого этапа подрядчик обязан предоставить всю исполнительную и техническую документацию, а также подписать акты приемки.
Этот проект не только укрепит позиции региона в сфере зеленой энергетики, но и создаст новые рабочие места, а также даст толчок развитию смежных отраслей. Ожидается, что реализация второго этапа завода станет важным шагом на пути к увеличению доли возобновляемых источников энергии в России.
