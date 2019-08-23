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23 августа 2019, 19:52

В Тольятти стартовала сборка Lada Granta в версии Drive Active

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Фото: АвтоВАЗа
Компания АвтоВАЗ сообщила о появлении в семействе Lada Granta новой модификации под названием Drive Active. Сборкой занимается спортивное подразделение Lada Sport, которое также выпускает седаны Vesta Sport. О ценах и дате начала продаж пообещали сообщить чуть позже.
В Тольятти стартовала сборка Lada Granta в версии Drive Active

Фото: АвтоВАЗа

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Новая версия Granta Drive Active адресована тем, кто любит «энергичный стиль вождения». При этом изменений в силовой установке седана Granta не произошло. Автомобили в исполнении Drive Active оснащаются стандартным 106-сильным мотором объемом 1,6 литра. Агрегат может сочетаться как с «механикой», так и с «роботом». Напомним, версия с роботизированной КПП теперь имеет режим «Sport», в котором и мотор, и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. 

Драйва седану должна добавить короткоходная подвеска спортивного типа от подразделения Lada Sport. Она помогает снизить крены и улучшает управляемость в скоростных поворотах. Анатомические передние кресла с выраженной боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем. Уже в «базе» седаны Granta Drive Active оснащаются кондиционером и аудиосистемой.

Основные отличия комплектации Drive Active – внешние. Седаны обзавелись более рельефными бамперами, обтекателями порога и спойлером. Весь обвес прошел испытания в аэродинамической трубе. Спортивный облик модели подчеркивает хромированный прямоугольный патрубок выпускной системы, двухцветные колесные диски и красные молдинги на бамперах. Красные акценты присутствуют и в интерьере: прострочка на руле, вставки в обивке сидений и красная подсветка приборной панели.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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В Тольятти стартовала сборка Lada Granta в версии Drive Active
{{material_127267}}Новая версия Granta Drive Active адресована тем, кто любит «энергичный стиль вождения». При этом изменений в силовой установке седана Granta не произошло. Автомобили в исполнении Drive Active оснащаются стандартным 106-сильным мотором объемом 1,6 литра. Агрегат может сочетаться как с «механикой», так и с «роботом». Напомним, версия с роботизированной КПП теперь имеет режим «Sport», в котором и мотор, и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. Драйва седану должна добавить короткоходная подвеска спортивного типа от подразделения Lada Sport. Она помогает снизить крены и улучшает управляемость в скоростных поворотах. Анатомические передние кресла с выраженной боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем. Уже в «базе» седаны Granta Drive Active оснащаются кондиционером и аудиосистемой.Основные отличия комплектации Drive Active – внешние. Седаны обзавелись более рельефными бамперами, обтекателями порога и спойлером. Весь обвес прошел испытания в аэродинамической трубе. Спортивный облик модели подчеркивает хромированный прямоугольный патрубок выпускной системы, двухцветные колесные диски и красные молдинги на бамперах. Красные акценты присутствуют и в интерьере: прострочка на руле, вставки в обивке сидений и красная подсветка приборной панели.
2019-08-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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