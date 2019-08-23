23 августа 2019, 19:52
В Тольятти стартовала сборка Lada Granta в версии Drive Active
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Фото: АвтоВАЗа
Компания АвтоВАЗ сообщила о появлении в семействе Lada Granta новой модификации под названием Drive Active. Сборкой занимается спортивное подразделение Lada Sport, которое также выпускает седаны Vesta Sport. О ценах и дате начала продаж пообещали сообщить чуть позже.
Фото: АвтоВАЗа
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Драйва седану должна добавить короткоходная подвеска спортивного типа от подразделения Lada Sport. Она помогает снизить крены и улучшает управляемость в скоростных поворотах. Анатомические передние кресла с выраженной боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем. Уже в «базе» седаны Granta Drive Active оснащаются кондиционером и аудиосистемой.
Основные отличия комплектации Drive Active – внешние. Седаны обзавелись более рельефными бамперами, обтекателями порога и спойлером. Весь обвес прошел испытания в аэродинамической трубе. Спортивный облик модели подчеркивает хромированный прямоугольный патрубок выпускной системы, двухцветные колесные диски и красные молдинги на бамперах. Красные акценты присутствуют и в интерьере: прострочка на руле, вставки в обивке сидений и красная подсветка приборной панели.
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