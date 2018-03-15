15 марта 2018, 16:18

В Тольятти стартовала сборка лифтбека Lada Granta

Выпуск лифтбека Lada Granta перенесли из Ижевска в Тольятти. Благодаря этому на освободившихся мощностях ижевского автозавода будут собирать еще больше Lada Vesta.
^
В Тольятти стартовала сборка лифтбека Lada Granta ВАЗ (Lada) Granta
ВАЗ (Lada) Granta
Выпускается с 2011 г.
Новый от 383 900 до 592 000 Р
Отзывов: 7
АвтоВАЗ решил оптимизировать производство. Теперь в Тольятти на 100 процентов загружены мощности линий Kalina/Granta. Для этого на предприятие перенесли 500 единиц сварочного оборудования. Персонал тольяттинского завода подготовили для работы во вторую смену. Кроме того, штат производства пополнился сотрудниками из других подразделений Волжского автозавода. На время «переезда» продажи Гранты не приостанавливались, поскольку предварительно был сделан запас автомобилей для дилерской сети. Завод в Ижевске может полностью сосредоточиться на выпуске популярного семейства Vesta. 

В настоящее время АвтоВАЗ тестирует обновленную версию седана Lada Granta. Публике новинку должны показать в августе на автосалоне в Москве. Судя по опубликованным в Сети снимкам, седан получит новый багажник, более узкую переднюю часть кузова в стиле Vesta и видоизмененную приборную панель. Смена поколений Granta ожидается в 2021 году. В основу следующей генерации ляжет модернизированная платформа Renault B0. На ней же обещают построить новый Logan.

Lada Granta в январе-феврале 2018 года вошла в тройку самых популярных моделей на российском рынке. 
Новости Лада Гранта
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Тест Lada Granta Liftback: машина времени
| Кому: AvtoTech Я бы не сказал, что шумно и комфорта мало. Тут недавно сосед прокатил на новенькой только что купленной Гранте - по неровной грунтовке идет лучше чем мой Ниссан Примера! А что касается шума - это вы на восьмерках не ездили, вот там реальный шум, обклеивай их не обклеивай. Конечно с Фольцвагонами ...
ЛЕОНИД
Ноябрь 2015-го: новый антирекорд продаж
Вот тебе, бабушка, и юрьев день. Я знал, что всё плохо, но не думал, что на столько. А вот Lifan меня просто поразил! Вот когда стало очевидно, кто не просиживал штаны весь год. Залог успеха оказался в хорошем качестве и лучшей цене. Понты провалились!
Иван
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Bridgestone въезжает в лето на двух внедорожных новинках
Тест-драйв Cadillac CT6: выброс эндорфина
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Granta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Granta
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Тольятти стартовала сборка лифтбека Lada Granta
{{model_3014}}АвтоВАЗ решил оптимизировать производство. Теперь в Тольятти на 100 процентов загружены мощности линий Kalina/Granta. Для этого на предприятие перенесли 500 единиц сварочного оборудования. Персонал тольяттинского завода подготовили для работы во вторую смену. Кроме того, штат производства пополнился сотрудниками из других подразделений Волжского автозавода. На время «переезда» продажи Гранты не приостанавливались, поскольку предварительно был сделан запас автомобилей для дилерской сети. Завод в Ижевске может полностью сосредоточиться на выпуске популярного семейства Vesta. В настоящее время АвтоВАЗ тестирует обновленную версию седана Lada Granta. Публике новинку должны показать в августе на автосалоне в Москве. Судя по опубликованным в Сети снимкам, седан получит новый багажник, более узкую переднюю часть кузова в стиле Vesta и видоизмененную приборную панель. Смена поколений Granta ожидается в 2021 году. В основу следующей генерации ляжет модернизированная платформа Renault B0. На ней же обещают построить новый Logan.Lada Granta в январе-феврале 2018 года вошла в тройку самых популярных моделей на российском рынке. 
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Псков Сочи Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG