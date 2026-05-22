Инвестиции в проект генераторов для Искры превысили 760 млн рублей - новые детали развития

В Тольятти стартовало производство российских генераторов для Lada Iskra

В Тольятти открыли выпуск генераторов для Lada Iskra. Инвестиции составили 763 млн рублей. Производство рассчитано на 480 тысяч единиц в год. Ожидаются новые отечественные автокомпоненты.

В Тольятти на предприятии «НПК Автоприбор Искра» начался выпуск генераторов, предназначенных для автомобилей семейства Lada Iskra, сообщает Drom. Этот шаг стал важным этапом в развитии отечественного автопрома, ведь ранее на этих моделях использовались исключительно китайские комплектующие.

Общий объем вложений в проект достиг 763 миллионов рублей. Из этой суммы 567 миллионов предоставил Фонд развития промышленности на льготных условиях - под 3% годовых. Благодаря этим инвестициям завод сможет ежегодно выпускать до 480 тысяч генераторов, что позволит полностью покрыть потребности сборочных линий Lada Iskra и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Новый российский генератор для Lada Iskra отличается заявленным ресурсом в 360 тысяч километров пробега, что соответствует современным требованиям к надежности и долговечности автокомпонентов. Это особенно важно для отечественных автомобилей, которые часто эксплуатируются в сложных климатических и дорожных условиях.

Параллельно с запуском производства генераторов, «НПК Автоприбор» планирует расширить линейку выпускаемых деталей. В ближайшие годы в Тольятти появятся новые производственные мощности для изготовления рулевых колес, ремней и подушек безопасности. Такой подход позволит не только повысить уровень локализации, но и создать дополнительные рабочие места в регионе.

Ранее автомобили Lada Iskra комплектовались генераторами китайского производства, что вызывало вопросы у автолюбителей относительно их надежности и доступности запасных частей. Теперь, с появлением отечественного аналога, ситуация может измениться в лучшую сторону. Ожидается, что новые генераторы будут не только более адаптированы к российским условиям, но и дешевле в обслуживании.

Эксперты отмечают, что запуск собственного производства автокомпонентов - важный шаг для укрепления позиций отечественных брендов на рынке. Это позволит снизить себестоимость автомобилей, повысить их конкурентоспособность и обеспечить стабильность поставок даже в условиях внешних ограничений.

В перспективе, по мнению специалистов, подобные проекты могут стать драйвером для развития смежных отраслей и способствовать технологическому обновлению всего российского автопрома.