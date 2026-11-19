19 ноября 2026, 13:03
ГАИ и лесники начали устараивать засады на въездах в лес: за что массово штрафуют водителей
ГАИ и лесники начали устараивать засады на въездах в лес: за что массово штрафуют водителей
В Тольятти прошел совместный рейд ГИБДД и лесничества. Остановили три автомобиля и два квадроцикла. Нарушителей привлекли к ответственности за нарушения ПДД. Среди оснований - езда без прав и незарегистрированный транспорт.
Три автомобиля и два квадроцикла остановили на въездах в лес Тольятти во время совместной проверки Госавтоинспекции и лесничества. На водителей, нарушивших ПДД, составили протоколы, в том числе за езду без прав и управление незарегистрированным транспортом.
Рейд прошел 18 ноября 2026 года на территории памятника природы регионального значения. В проверке участвовали автоинспекторы и представители МКУ «Тольяттинское лесничество». К ним присоединились сотрудники администрации города и инспектор министерства природных ресурсов Самарской области. О продолжении проверок по выявлению нарушителей ПДД в лесах рассказывает Avtospravochnaya.com.
Проверяли въезды в лес. Сотрудники Госавтоинспекции контролировали документы водителей, а представители лесничества следили за соблюдением режима на территории лесного фонда.
Такие проверки проходят за пределами обычных городских улиц и трасс. Инспекторы проверяют водителей автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и питбайков. В октябре 2026 года в Тольятти состоялись четыре рейда.
Госавтоинспекция Тольятти и лесничество продолжают совместную работу в городских лесах. На зимний период также заявлено выявление нарушителей на автомобилях, квадроциклах, снегоходах и вездеходах.
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