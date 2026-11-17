В Тольятти засняли новый кроссовер LADA Azimut с турбомотором и обычным автоматом

На дорогах Тольятти заметили Lada Azimut с новым шильдиком Turbo, других внешних отличий от обычного кроссовера не нашли. АВТОВАЗ уже испытывает турбированную версию и допускает запуск в 2027 году. Для покупателей важны итоговая цена и сочетание двигателя с автоматом.

На дорогах Тольятти заметили Lada Azimut с новым шильдиком Turbo, других внешних отличий от обычного кроссовера не нашли. АВТОВАЗ уже испытывает турбированную версию и допускает запуск в 2027 году. Для покупателей важны итоговая цена и сочетание двигателя с автоматом.

Серийная сборка модели началась 25 сентября 2026 года на главном конвейере завода в Тольятти. На церемонии старта производства Azimut Максим Соколов подтвердил испытания будущих версий кроссовера с турбомотором и гибридной силовой установкой. Теперь проект обретает реальные очертания.

16 ноября в Тольятти заметили Azimut с новым шильдиком Turbo. Других внешних отличий у машины нет, пишет портал Лада.Онлайн. Но появление эмблемы не означает, что версия готова к продаже: серийный запуск турбомодификации намечен на 2027 год.

По словам директора проекта Lada Azimut Николая Фофанова, турбированный кроссовер планируют вывести в серию в 2027 году. До этого прототипы пройдут испытания и доводку. Завод оценит востребованность модификации с учетом ситуации на рынке. Заявленная мощность двигателя составляет около 150 л.с.; для него предусмотрена классическая гидромеханическая автоматическая коробка. Максим Соколов сообщал, что до конца 2026 года выпустят серию прототипов. На старте продаж кроссовер должен предлагаться с атмосферными двигателями: 1,6-литровым мощностью 120 л.с. с шестиступенчатой механической коробкой и 1,8-литровым на 132 л.с. в паре с вариатором. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет 12,7 и 12,4 секунды соответственно.

Azimut построен на глубоко модернизированной платформе LADA Vesta и имеет передний привод. Его габариты составляют 4416×1838×1606-1607 мм, колесная база - 2675 мм, дорожный просвет достигает 208 мм, объем багажника - 508 литров. Производственную версию кроссовера представили на «Московском автошоу-2026», а продажи в России планировали начать в начале декабря. Турбомодификация пока проходит испытания и не войдет в стартовую линейку.

Напомним, история турбомотора для LADA тянется с 2018 года. Тогда обсуждали установку Renault 1.3 TCe на Vesta: четырехцилиндровому агрегату приписывали 150 л. с. и 250 Нм. Позже Сергей Корниенко заявил, что ни бензинового 1.3 TCe, ни дизельного 1.5 dCi у этой модели не будет. В конце того же года турбомотор включили в планы АВТОВАЗа до 2028 года. Их закрепили в специальном инвестиционном контракте с Минпромторгом России.

В 2021 году президент компании Николя Мор вновь говорил о намерении представить LADA с 1.3 TCe мощностью до 150 сил в течение пяти лет. Конкретные модели он не назвал, обозначив лишь более дорогой сегмент. В 2022 году АВТОВАЗ отдельно исключил этот двигатель из планов по спортивной версии обновленной Vesta.

В июле 2023 года Telegram-канал «Автопоток» сообщил о возможном партнерстве с JAC и выпуске 1,5-литрового мотора мощностью 150 л. с. АВТОВАЗ опроверг эти сведения. В декабре завод подтвердил, что работает над турбомотором, но не раскрыл его происхождение. По заявлению компании, мощность не должна была превысить 150 л. с.

В марте 2024 года Олег Груненков говорил, что запуск пока не планируется: у завода есть проект собственного наддувного двигателя, но дальнейшая судьба проекта зависит от рынка. В январе 2025 года АВТОВАЗ подтвердил, что разработка продолжается. Летом того же года компания сообщила, что в перспективе Azimut получит 150-сильный мотор от партнера.

Для Azimut рассматривают и гибридную версию. Ее появление на испытаниях или презентацию планируют ориентировочно на 2028 год. По сообщениям российских автомобильных СМИ, гибридный прототип тестировал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Собственный 16-клапанный турбомотор АВТОВАЗ разрабатывал на основе атмосферного двигателя 11194, знакомого по Lada Kalina первого поколения. Проект закрыли примерно за десять лет до заявления Груненкова из-за нехватки средств. Тогда владельцы завода из группы Renault сочли перспективнее внедрение двигателя 1.3 TCe.

В ленте уже появлялись сообщения о других турбированных новинках: в материале о Votour V5 указывалась мощность его мотора - 147 л. с. К проекту LADA эта модель отношения не имеет.

По предварительным оценкам российских СМИ, стартовая цена Azimut с двигателем 1.6 и механической коробкой может составить чуть менее 2 млн рублей. Для Azimut подтвердили испытания и обозначили ориентир на запуск турбоверсии в 2027 году. Серийный старт зависит от результатов доводки и рыночного спроса. Важным фактором останется соотношение цены и качества.