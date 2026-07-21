Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

21 июля 2026, 11:59

В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut

В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut

Фонарь шириной 1400 мм - впервые в России: чем удивит новая светотехника для Lada Azimut

В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut

На заводе в особой экономической зоне «Тольятти» стартовало производство светотехники для Lada Azimut. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - объясняем подробно. Мало кто знает, какие технологии применяются впервые.

На заводе в особой экономической зоне «Тольятти» стартовало производство светотехники для Lada Azimut. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - объясняем подробно. Мало кто знает, какие технологии применяются впервые.

Для российских автолюбителей запуск производства светотехники для Lada Azimut в Тольятти - не просто очередная новость из мира автопрома. Это событие, которое может заметно изменить ситуацию на рынке комплектующих и повлиять на доступность новых моделей. В условиях, когда многие зарубежные поставщики ушли с рынка, локализация производства становится ключевым фактором для стабильности и развития отечественного автопрома.

Компания «Лайтинг Солюшнс», уже известная как партнер АвтоВАЗа, вложила 1,9 млрд рублей в создание современной производственной линии. В центре внимания - термопластавтомат с усилием смыкания 2800 тонн, который позволяет изготавливать крупногабаритные детали методом трехкомпонентного литья. Благодаря этому оборудованию предприятие сможет выпускать цельный задний центральный фонарь шириной 1400 мм - решение, ранее не применявшееся в России для массового производства автосветотехники.

На новой линии будут производиться не только задние фонари, но и полный комплект светотехники для Lada Azimut: передние фары, секции дневного ходового огня, боковые и противотуманные фонари. По расчетам, мощности завода хватит для выпуска до 80 тысяч комплектов в год, что полностью покрывает потребности АвтоВАЗа по этой модели. Как сообщает «Российская Газета», выход на проектную мощность ожидается к концу 2026 года.

Интересно, что подобные технологические решения уже вызывают интерес у экспертов. Например, в автомобильной индустрии не раз отмечали, что внедрение новых материалов и методов литья способно повысить надежность и долговечность компонентов. В этом контексте стоит вспомнить, как инновации в производстве фар и оптики становятся трендом не только для массовых моделей, но и для эксклюзивных авто - как это было с уникальными деталями для гиперкара Bugatti, о которых рассказывалось в материале о премьере W16 Mistral.

Серийное производство самой Lada Azimut стартует уже в сентябре, а до конца года дилеры получат первые автомобили. Для покупателей это означает, что новые кроссоверы будут оснащены полностью отечественной светотехникой, что может положительно сказаться на стоимости обслуживания и доступности запчастей. Важно отметить, что трехкомпонентное литье позволяет создавать более сложные и эстетичные элементы, что отражается на внешнем виде и функциональности автомобиля.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: трехкомпонентное литье - это технология, которая позволяет объединять в одной детали сразу несколько цветов и материалов, что ранее было доступно только на зарубежных заводах. Локализация таких производств снижает зависимость от импорта и укрепляет позиции российских производителей на внутреннем рынке. Кроме того, запуск новой линии в Тольятти может стать примером для других предприятий, стремящихся к технологическому обновлению. Судя по имеющимся данным, подобные проекты способны ускорить обновление модельного ряда и повысить конкурентоспособность отечественных автомобилей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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