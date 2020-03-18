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18 марта 2020, 12:59

В Томске открылся первый дилерский центр Renault

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Компания Renault расширяет дилерскую сеть в России. На севере Томска компания «Атом Авто Томск» открыла первый официальный центр французской марки. Клиентам предлагают полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Renault.
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Первый в Томске официальный дилерский центр Renault открылся по адресу ул. Мостовая, 28Б. Он принадлежит компании «Атом Авто Томск». Новый автосалон отвечает всем международным стандартам Renault по дизайну и оснащению. Площадь дилерского центра превышает тысячу квадратных метров.

В шоуруме площадью 443 кв. метра можно разместить до 6 автомобилей. К услугам клиентов интерактивные панели с 3D-конфигуратором и уютная зона ожидания с Wi-Fi. Зона выдачи новых автомобилей рассчитана на две машины. При желании в дилерском центре можно оформить автокредит или заключить договор лизинга, купить страховой полис и сдать подержанный автомобиль в трейд-ин. В сервисной зоне площадью 200 кв. метров работают 6 постов для технического обслуживания, механического ремонта, проведения работ по электрике, шиномонтажу, развал-схождению и т.д.

По данным аналитического агентства «Автостат», сейчас дилерская сеть марки Renault простирается на 100 городов России и насчитывает в общей сложности 145 официальных центров. За первые два месяца 2020 года отечественные дилеры реализовали 18,4 тыс. автомобилей Renault или на 13% больше, чем годом ранее.


Упоминается автосалон Атом Авто Томск Renault

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В Томске открылся первый дилерский центр Renault
{{material_129225}}Первый в Томске официальный дилерский центр Renault открылся по адресу ул. Мостовая, 28Б. Он принадлежит компании «Атом Авто Томск». Новый автосалон отвечает всем международным стандартам Renault по дизайну и оснащению. Площадь дилерского центра превышает тысячу квадратных метров.В шоуруме площадью 443 кв. метра можно разместить до 6 автомобилей. К услугам клиентов интерактивные панели с 3D-конфигуратором и уютная зона ожидания с Wi-Fi. Зона выдачи новых автомобилей рассчитана на две машины. При желании в дилерском центре можно оформить автокредит или заключить договор лизинга, купить страховой полис и сдать подержанный автомобиль в трейд-ин. В сервисной зоне площадью 200 кв. метров работают 6 постов для технического обслуживания, механического ремонта, проведения работ по электрике, шиномонтажу, развал-схождению и т.д.По данным аналитического агентства «Автостат», сейчас дилерская сеть марки Renault простирается на 100 городов России и насчитывает в общей сложности 145 официальных центров. За первые два месяца 2020 года отечественные дилеры реализовали 18,4 тыс. автомобилей Renault или на 13% больше, чем годом ранее.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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