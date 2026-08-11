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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 18:23

В топ-10 продаж в Китае осталась только одна модель с ДВС - неожиданный итог июля

В топ-10 продаж в Китае осталась только одна модель с ДВС - неожиданный итог июля

В Китае электромобили заняли 9 из 10 мест в топе продаж: Единственный кроссовер с ДВС — Toyota Corolla Cross

В топ-10 продаж в Китае осталась только одна модель с ДВС - неожиданный итог июля

В июле на крупнейшем авторынке мира только одна модель с классическим двигателем внутреннего сгорания смогла попасть в десятку лидеров продаж. Остальные позиции заняли электромобили и гибриды, что подчеркивает стремительное изменение предпочтений покупателей.

В июле на крупнейшем авторынке мира только одна модель с классическим двигателем внутреннего сгорания смогла попасть в десятку лидеров продаж. Остальные позиции заняли электромобили и гибриды, что подчеркивает стремительное изменение предпочтений покупателей.

Для российских автомобилистов эта новость может стать важным сигналом: мировой рынок меняется стремительно, и уже завтра эти изменения могут напрямую повлиять на выбор машин в России. Китай, будучи ведущим автомобильным рынком региона, задаёт общий темп, а его тенденции зачастую становятся ориентиром для других стран, включая Россию.

По итогам июля в Китае лишь одна модель с двигателем внутреннего сгорания смогла удержаться в топ-10 продаж. Это кроссовер Toyota Corolla Cross, занявший десятую строчку рейтинга. Как сообщает Autonews, остальные девять позиций достались автомобилям на новых источниках энергии, причём большинство из них — чистые электрокары. Очевидно, что электромобили стремительно вытесняют традиционные машины даже в таком консервативном сегменте, как массовый рынок кроссоверов.

Лидером продаж стал электромобиль Geely Xingyuan с результатом 32 306 реализованных экземпляров. Эта модель удерживает первое место уже не первый год, что свидетельствует о стабильном спросе на электрокары местного производства. Второе место занял Leapmotor A10 с 26 424 проданными автомобилями. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и уже анонсировала новую модель A05, которая, по заявлениям производителя, будет ещё выгоднее по соотношению цены и характеристик.

Третью строчку занял кроссовер Tesla Model Y, разошедшийся тиражом 25 158 штук. Примечательно, что это самая дорогая модель в десятке: её стоимость варьируется от 263 500 до 313 500 юаней, что по курсу на август 2026 года составляет от 3,23 до 3,84 млн рублей. В пятёрку также вошли Xiaomi SU7 и Fang Chengbao Ti 7, причём последний доступен как в электрической, так и в гибридной версии.

Полный список топ-10 выглядит так: Geely Xingyuan, Leapmotor A10, Tesla Model Y, Xiaomi SU7, Fang Chengbao Ti 7, BYD Yuan Up, Changan Qiyuan Q05, Li Auto i6, BYD Sea Lion 06 и Toyota Corolla Cross. Из них только последняя оснащена классическим ДВС, остальные — электромобили или гибриды.

Подобная динамика продаж может привести к тому, что ведущие производители бензиновых и дизельных моторов рискуют потерять позиции даже на рынках, где до сих пор доминировали классические автомобили. Для российских покупателей это, вероятно, обернётся тем, что в ближайшие годы выбор новых моделей с ДВС станет всё более компромиссным, тогда как электромобили будут становиться доступнее и привычнее.

Интересно, что в начале 2026 года сразу три китайских автоконцерна — BYD, Geely и Chery — вошли в десятку крупнейших мировых производителей по рыночной доле. Это лишний раз подтверждает: Китай не только задаёт тренды, но и активно влияет на глобальные финансовые показатели в автопроме.

В целом ситуация на китайском рынке создаёт впечатление, что эпоха доминирования автомобилей с ДВС подходит к концу. Для России это становится поводом задуматься о перспективах развития электромобилей и о том, как отечественные производители смогут адаптироваться к новым реалиям. Судя по имеющимся данным, электрификация автопарка — это уже не вопрос будущего, а реальность сегодняшнего дня.

Упомянутые модели: Toyota Corolla Cross, Geely Geome Xingyuan, Tesla Model Y, Xiaomi SU7
Упомянутые марки: Toyota, Geely, Leapmotor, Tesla , Xiaomi, BYD, Changan
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