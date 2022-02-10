В ТОП-10 самых пробочных городов мира вошли три российских
В исследовании принимали участие 404 города, из них в 283 городах пробки были в среднем меньше, чем в 2019 году. Однако во многих городах наблюдались резкие колебания трафика в течение года: от экстремально низких во время очередных локдаунов до экстремально высоких после снятия ограничений. На увеличение пробок оказали влияние тяжелые погодные условия. Например, в феврале из-за снегопадов высокая загруженность наблюдалась на улицах Киева, Варшавы и Стамбула.
Изменение рабочего графика и введение «удаленки» также повлияли на пробки. Гибкий график работы позволяет водителям избегать поездок в часы пик. В результате, часы пик сместились по времени почти в 40% городов мира. В городах люди начали больше пользоваться средствами индивидуальной мобильности: самокатами, велосипедами и т.п. Для поездок за пределы города стали чаще выбирать именно автомобиль, который считается более безопасным с эпидемиологической точки зрения по сравнению с общественным транспортом. Как следствие, пробки сместились из центра города в пригороды.
Самым пробочным городом 2021 года стал Стамбул (+13% к 2019 году). Москве досталось второе место (+3%). На третьем расположился Киев (+6%). Кроме того, в ТОП-10 попали еще два российских города: Санкт-Петербург занимает седьмое место (+2%), а Новосибирск – девятое (+7%). Каждый год москвичи теряют в пробках по 140 часов, в Петербурге этот показатель составляет 115 часов, а в Новосибирске – 110 часов.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
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