7 августа 2019, 15:43
В ТОП-3 петербургских автохолдингов произошли изменения
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С января по июнь 2019 года петербургские дилеры реализовали 73,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 1,2% меньше по сравнению с первой половиной прошлого года. При этом, двадцать крупнейших автодилеров увеличили продажи и заняли на городском авторынке долю, превышающую 80%.
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По итогам 2018 года, на долю 20 крупнейших автомобильных холдингов Петербурга пришлось 84,3% всех проданных ...Читать далее
Лидерство на петербургском авторынке с большим отрывом продолжает удерживать ГК «Рольф», реализовавший за первые шесть месяцев 11,8 тыс. автомобилей (+1,7%). На втором месте осталась ГК «Максимум» с показателем 4,3 тыс. проданных машин (-8,5%), даже несмотря на то, что в 2019 году компания не продлила партнерство с тремя марками – Suzuki, Lifan и UAZ. С третьего на четвертое место опустилось «Мега Авто» (4,0 тыс. экз., -9,5%). На пятом по-прежнему «Дакар» (3,2 тыс. экз., -12,7%).
Самые впечатляющие темпы роста в топ-20 продемонстрировала группа «ОАК-РРТ». Продажи здесь выросли на 36,5%. Если по итогам первого полугодия 2018 года дилер не попадал в первую двадцатку, то сейчас он вытеснил из рейтинга Major. Рост обусловлен, в том числе, открытием продаж марки Datsun в автосалоне на Выборгском шоссе. Хорошую динамику с начала года показали также «Форсаж» (+27,4%) и «Петровский Автоцентр» (+22,1%).
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Комментарии пользователей
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это только кажется, что если сядешь пьяным за руль, то проблем не будет, но лучше не рисковать, почти всегда что-то случается
и никто так и не скинул)
да уж, надо дома запасные иметь, я понял
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