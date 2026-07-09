Опасный маневр на трассе - как юный водитель оказался в больнице

В Тосненском районе подросток на питбайке попал в серьезное ДТП

В Ленинградской области произошла авария с участием несовершеннолетнего. Подросток оказался в больнице. Причины происшествия выясняются. Подробности - в нашем материале.

В Ленинградской области произошла авария с участием несовершеннолетнего. Подросток оказался в больнице. Причины происшествия выясняются. Подробности - в нашем материале.

В Тосненском районе Ленинградской области произошла авария, в результате которой пострадал 16-летний водитель питбайка. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился на 66-м километре автодороги «Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга».

По предварительным данным, подросток управлял питбайком и двигался по нерегулируемому перекрестку. В этот момент он не уступил дорогу автомобилю FAW, за рулем которого находился 46-летний мужчина. В результате несоблюдения правил дорожного движения произошло столкновение транспортных средств.

После аварии несовершеннолетний оказался в тяжелом состоянии и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Медики оказывают ему необходимую помощь, а его состояние оценивается как тяжелое. О судьбе водителя автомобиля FAW не сообщается.

Сотрудники полиции начали проверку всех обстоятельств происшествия. Сейчас устанавливаются детали случившегося, а также причины, которые могли привести к аварии. Особое внимание уделяется соблюдению правил дорожного движения на данном участке трассы и техническому состоянию транспортных средств.

Данный случай вновь поднимает вопрос о безопасности несовершеннолетних на дорогах и необходимости строгого контроля за их участием в дорожном движении. Водителям напоминают о важности внимательности и соблюдения ПДД, особенно на перекрестках без светофоров.

Расследование продолжается, и по итогам проверки будут сделаны выводы о причинах аварии. Следите за обновлениями, чтобы узнать дальнейшее развитие событий.