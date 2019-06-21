21 июня 2019, 00:01
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
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В технопарке «Жигулевская долина», что в Самарской области, приступили к реализации проекта «Ларгус Карелия» (Lärgus Käreliä). Автор идеи известный российский автопутешественник Пётр Груздев.
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Стандартный Largus подвергнется основательной модернизации. Автомобиль получит серьезно переработанную подвеску с пневмостойками, которые позволят при необходимости увеличить дорожный просвет до 220 мм. Задние барабанные тормоза заменят на дисковые. Крышу Lärgus Käreliä сделают выше, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортнее во время долгих путешествий. В список дополнительного оборудования войдет кухонный уголок, грузовой бокс и кемпинговая мебель.
На универсал установят газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы увеличить запас хода и снизить расходы на топливо. На смену штатному 1,6-литровому придет 1,8-литровый «вазовский» агрегат, который будет работать в паре с перенастроенной роботизированной коробкой передач. Также в планах оснастить Lärgus Käreliä блокировкой дифференциала. На создание идеального «Ларгуса» для уйдет не менее 8 месяцев. Далее автомобиль ждут тщательные испытания и финальный автопробег на 50 000 километров по всей территории России.
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Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
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