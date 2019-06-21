21 июня 2019, 00:01

В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий

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В технопарке «Жигулевская долина», что в Самарской области, приступили к реализации проекта «Ларгус Карелия» (Lärgus Käreliä). Автор идеи известный российский автопутешественник Пётр Груздев.
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
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Цель проекта Lärgus Käreliä – создать автомобиль максимально адаптированный, как для повседневных поездок, так и для коммерческого использования или путешествий на дальние расстояния. За основу решили взять именно универсал «Ларгус», поскольку это единственный отечественный автомобиль с семью посадочными местами.

Стандартный Largus подвергнется основательной модернизации. Автомобиль получит серьезно переработанную подвеску с пневмостойками, которые позволят при необходимости увеличить дорожный просвет до 220 мм. Задние барабанные тормоза заменят на дисковые. Крышу Lärgus Käreliä сделают выше, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортнее во время долгих путешествий. В список дополнительного оборудования войдет кухонный уголок, грузовой бокс и кемпинговая мебель.

На универсал установят газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы увеличить запас хода и снизить расходы на топливо. На смену штатному 1,6-литровому придет 1,8-литровый «вазовский» агрегат, который будет работать в паре с перенастроенной роботизированной коробкой передач. Также в планах оснастить Lärgus Käreliä блокировкой дифференциала. На создание идеального «Ларгуса» для уйдет не менее 8 месяцев. Далее автомобиль ждут тщательные испытания и финальный автопробег на 50 000 километров по всей территории России.


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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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В Тояльтти создают идеальную Lada Largus для путешествий
{{material_126649}}Цель проекта Lärgus Käreliä – создать автомобиль максимально адаптированный, как для повседневных поездок, так и для коммерческого использования или путешествий на дальние расстояния. За основу решили взять именно универсал «Ларгус», поскольку это единственный отечественный автомобиль с семью посадочными местами.Стандартный Largus подвергнется основательной модернизации. Автомобиль получит серьезно переработанную подвеску с пневмостойками, которые позволят при необходимости увеличить дорожный просвет до 220 мм. Задние барабанные тормоза заменят на дисковые. Крышу Lärgus Käreliä сделают выше, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортнее во время долгих путешествий. В список дополнительного оборудования войдет кухонный уголок, грузовой бокс и кемпинговая мебель.На универсал установят газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы увеличить запас хода и снизить расходы на топливо. На смену штатному 1,6-литровому придет 1,8-литровый «вазовский» агрегат, который будет работать в паре с перенастроенной роботизированной коробкой передач. Также в планах оснастить Lärgus Käreliä блокировкой дифференциала. На создание идеального «Ларгуса» для уйдет не менее 8 месяцев. Далее автомобиль ждут тщательные испытания и финальный автопробег на 50 000 километров по всей территории России.
2019-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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