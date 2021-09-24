В Туле собрали первые внедорожники Haval Dargo: что известно о новинке?
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Haval DaGou / Dargo построен на принципиально новой платформе LEMON, как и новейший Jolion, продажи которого начались в России летом 2021 года. Габариты новинки: длина – 4 620 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 780 мм, колесная база – 2 738 мм. Внешне он напоминает классические внедорожники Ford Bronco или Land Rover Defender, что неудивительно. Шеф-дизайнером проекта стал Фил Симмонс, работавший ранее в Ford и Land Rover.
Официально в российском офисе Haval традиционно не комментируют вопросы о продуктовых планах. По предварительной информации, Haval Dargo предложат в нашей стране с безальтернативным 2,0-литровым турбомотором. В Китае он выдает 211 сил, но с учетом налоговых ставок его могут «придушить» в России до 200 л.с. У себя на родине внедорожник с таким двигателем стоит на 25% дороже Haval F7: от 146 тысяч юаней (1,6 млн рублей по курсу) в версии с передним приводом и от 156 тысяч юаней (1,8 млн рублей) в полноприводном исполнении.
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