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20 октября 2019, 14:55

В Тульской области стартовала сборка Haval H9

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Фото: Haval
На заводе Haval в Тульской области началось производство рамного внедорожника Haval H9. Пока на предприятии идет предсерийная сборка. На российский конвейер встанет дорестайлинговая версия модели, которая сейчас представлена в дилерских шоу-румах.
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Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на тульскую газету «Молодой коммунар» сообщил о старте в России предсерийного производства Haval H9. Первые внедорожники тестовой партии уже сошли с конвейера. Позже их могут отправить дилерам в качестве демонстрационных машин.

Выпускать на тульском предприятии будут тот же вариант внедорожника, который сейчас поставляется в российские дилерские центры Haval из Китая. Это дорестайлинговый автомобиль с рамной конструкцией кузова, 5- или 7-местной компоновкой салона и двумя моторами на выбор: бензиновым мощностью 245 л.с. и 190-сильным дизелем. Все внедорожники по умолчанию оснащаются 8-диапазонной коробкой передачи и полным приводом.

В августе 2019 года на китайский рынок вышел обновленный Haval H9. Автомобиль получил модернизированный 2,0-литровый турбомотор и свежий дизайн, выполненный в стиле Toyota Land Cruiser. Новинку можно узнать по иной решетке радиатора и полностью светодиодным фарам головного света, которые пришли на смену биксеноновым. В салоне обновилась приборная панель, став полностью электронной, появилась новая медиасистема с увеличенным до 9 дюймов тачскрином и кресла с ромбовидной прострочкой. Адаптивный круиз-контроль обзавелся системой удержания в полосе движения. В списке опций появился внедорожный круиз-контроль, который работает на скорости 5 – 12 км/ч.

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Отзывы по теме
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
В России собрали первые кроссоверы Haval
С 1,5 литра и 200 лошадей снимают, а хавейловский мотор вроде как максимум можно до 190 сил чипануть. Мне предлагали, не хочу, и так хорошо тянет и т расход бензина не большой. Если мощность поднять, то по любому расход больше станет. А тут мне кажется все сбалансировано. Мощность, расход топлива, комфорт ...
Sturman
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Ну, по грязи я ее не насилую часто. Один раз хорошо в грязь залез, с рыбалки ехал, и дождь пошел, грунтовка раскисла, думал, придется за трактором идти, растерялся. Потом постоял чуток, сморю, еду в дорожном режиме, шайбой выбора режимов, выбрал грязь, поддал газу и Хавал понемногу пополз вперед. Аж ...
Sturman
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В Тульской области стартовала сборка Haval H9
{{material_126059}}Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на тульскую газету «Молодой коммунар» сообщил о старте в России предсерийного производства Haval H9. Первые внедорожники тестовой партии уже сошли с конвейера. Позже их могут отправить дилерам в качестве демонстрационных машин.Выпускать на тульском предприятии будут тот же вариант внедорожника, который сейчас поставляется в российские дилерские центры Haval из Китая. Это дорестайлинговый автомобиль с рамной конструкцией кузова, 5- или 7-местной компоновкой салона и двумя моторами на выбор: бензиновым мощностью 245 л.с. и 190-сильным дизелем. Все внедорожники по умолчанию оснащаются 8-диапазонной коробкой передачи и полным приводом.В августе 2019 года на китайский рынок вышел обновленный Haval H9. Автомобиль получил модернизированный 2,0-литровый турбомотор и свежий дизайн, выполненный в стиле Toyota Land Cruiser. Новинку можно узнать по иной решетке радиатора и полностью светодиодным фарам головного света, которые пришли на смену биксеноновым. В салоне обновилась приборная панель, став полностью электронной, появилась новая медиасистема с увеличенным до 9 дюймов тачскрином и кресла с ромбовидной прострочкой. Адаптивный круиз-контроль обзавелся системой удержания в полосе движения. В списке опций появился внедорожный круиз-контроль, который работает на скорости 5 – 12 км/ч.
2019-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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