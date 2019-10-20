20 октября 2019, 14:55
В Тульской области стартовала сборка Haval H9
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Фото: Haval
На заводе Haval в Тульской области началось производство рамного внедорожника Haval H9. Пока на предприятии идет предсерийная сборка. На российский конвейер встанет дорестайлинговая версия модели, которая сейчас представлена в дилерских шоу-румах.
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Выпускать на тульском предприятии будут тот же вариант внедорожника, который сейчас поставляется в российские дилерские центры Haval из Китая. Это дорестайлинговый автомобиль с рамной конструкцией кузова, 5- или 7-местной компоновкой салона и двумя моторами на выбор: бензиновым мощностью 245 л.с. и 190-сильным дизелем. Все внедорожники по умолчанию оснащаются 8-диапазонной коробкой передачи и полным приводом.
В августе 2019 года на китайский рынок вышел обновленный Haval H9. Автомобиль получил модернизированный 2,0-литровый турбомотор и свежий дизайн, выполненный в стиле Toyota Land Cruiser. Новинку можно узнать по иной решетке радиатора и полностью светодиодным фарам головного света, которые пришли на смену биксеноновым. В салоне обновилась приборная панель, став полностью электронной, появилась новая медиасистема с увеличенным до 9 дюймов тачскрином и кресла с ромбовидной прострочкой. Адаптивный круиз-контроль обзавелся системой удержания в полосе движения. В списке опций появился внедорожный круиз-контроль, который работает на скорости 5 – 12 км/ч.
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