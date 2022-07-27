В Турции наладили сборку кроссовера собственной марки: он очень красивый
Название модели пока держится в секрете, но журналисты уже прозвали его «эрдоганомобилем». Серийное производство планируют начать в ноябре. Премьера запланирована на первый квартал 2023 года. Некоторые характеристики кроссовера уже известны.
У электрокара будет две версии. Младшую оснастят силовой установкой на 200 сил. Топовая будет вдвое мощнее. С места до «сотни» она сможет разгоняться за 4,8 секунды. Дальность хода без подзарядки составит от 300 до 500 километров в зависимости от модификации. Второй моделью бренда TOGG станет электрический седан.
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Покупателей китайских кроссоверов ждет небывалый подарок: бесплатный проезд по платной трассе
Китайская марка Exeed готовится вывести на российский рынок обновленный кроссовер Exeed TXL. По этому случаю покупателям любой модели бренда обещают набор премиальных подарков: приоритетный бесплатный проезд по платным участкам и доступ в бизнес-зал аэропорта.Читать далее
-
27.07.2022, 15:01
Российский рынок собирается покорить еще одна новая марка
Освободившееся на российском рынке место европейских и американских марок будет пустовать недолго. Его займут китайские бренды, о существовании из которых многие в России даже и не слышали.Читать далее
-
27.07.2022, 13:22
Власти подготовили очередные поправки в ПДД, касающиеся досмотра автомобилей
Минфин разработал проект постановления правительства, предусматривающий изменения в действующие Правила дорожного движения. Предлагается разрешить таможенникам останавливать для проверки более широкий круг грузовых автомобилей по всей территории РФ.Читать далее
-
27.07.2022, 12:50
Владелец вложил 500 тысяч рублей в ремонт подержанного Suzuki SX4: почему он не купил другую машину?
В нынешней ситуации, когда в автомобиле происходит серьезная поломка, перед владельцем встает сложный вопрос. Вкладывать большие деньги в ремонт, искать альтернативу на вторичном рынке, купить втридорога новую машину у дилера или отважиться на параллельный импорт.Читать далее
-
27.07.2022, 09:38
Владелец Lexus отсудил у полиции 360 тысяч рублей за поцарапанный кузов и разбитые стекла
Районный суд Пензы встал на сторону автовладельца и постановил взыскать в его пользу из казны 360 тысяч рублей в качестве компенсации за повреждения, причиненные конфискованному Lexus RX.Читать далее
-
27.07.2022, 09:08
Люди покупают электрокары вовсе не для спасения экологии (и даже не из-за дешевой зарядки)
Шведский производитель электромобилей Polestar провел маркетинговое исследование, чтобы выяснить, почему люди покупают машины, работающие на чистом электричестве. Результаты оказались неожиданными.Читать далее
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