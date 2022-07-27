В Турции наладили сборку кроссовера собственной марки: он очень красивый

Ранее мы писали Турецкая компания Togg открыла в Германии представительство. Но машин у марки пока что нет Доморощенный автомобильный бренд Турции - Togg вышел на европейский рынок, открыв в Германии свое первое представительство ... Читать далее

Название марки TOGG расшифровывается Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, что можно перевести как «Турецкая автомобильная компания». Проект создан в 2018 году пятью крупнейшими компаниями Турции и находится под личным патронажем президента страны Реджепа Эрдогана. Еще четыре года назад было объявлено, что производство стартует в 2022 году. Обещание сдержали. Первой моделью бренда стал электрический кроссовер. Его дизайн разрабатывали специалисты Pininfarina.

Название модели пока держится в секрете, но журналисты уже прозвали его «эрдоганомобилем». Серийное производство планируют начать в ноябре. Премьера запланирована на первый квартал 2023 года. Некоторые характеристики кроссовера уже известны.

У электрокара будет две версии. Младшую оснастят силовой установкой на 200 сил. Топовая будет вдвое мощнее. С места до «сотни» она сможет разгоняться за 4,8 секунды. Дальность хода без подзарядки составит от 300 до 500 километров в зависимости от модификации. Второй моделью бренда TOGG станет электрический седан.

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