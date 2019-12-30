30 декабря 2019, 09:32
В Турции построили первый собственный автомобиль
- 1324
- 0
Фото: EPA
В Турции представили прототипы первых автомобилей новой национальной марки TOGG. В технопарке под Стамбулом президенту страны продемонстрировали электрический кроссовер и седан.
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Ранее мы писали
Изысканный итальянский дизайн от Pininfarina и надежная немецкая «тележка» от BMW – сложим их вместе и получим ...Читать далее
Первым на рынок должен выйти компактный электрический кроссовер, вторым – седан. Именно эти два концепт-кара продемонстрировали журналистам на прошлой неделе. В течение ближайших 10 лет компания также планирует выпустить хэчбек С-класса, компактвен и минивен. Все автомобили построят на оригинальной электрической архитектуре, разработанной турецкими инженерами.
Базовый кроссовер оснащен 200-сильным электромотором на задней оси и блоком литий-ионных батарей под полом. С места до «сотни» автомобиль ускоряется за 7,8 секунды. Топовые версии будут полноприводными и получат второй электромотор на переднюю ось. Суммарная отдача такой установки будет соответственно вдвое выше – 400 сил, а разгон до 100 км/ч займет 4,8 секунды. В зависимости от модификации дальность хода составит 300 или 500 километров.
Первые турецкие электрокары выглядят вполне симпатично, что неудивительно, ведь их дизайном занимались специалисты итальянского бюро Pininfarina. В салоне – множество цифровых экранов: виртуальная приборка, тачскрины медиасистемы и климатической установки, а также дисплеи боковых камер, которые заменяют классические зеркала. Создатели обещают полный комплект существующих сейчас электронных ассистентов, а трехмерный голографический помощник появится на серийных турецких автомобилях в 2023 году.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Кирилл Сан Да, неплохой аппарат в целом.
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
У меня комбо-устройство, потому что все по отдельности лепить - места на лобовухе не хватит. Выбрала Fujida Karma Hara с GPS
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве