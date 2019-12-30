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30 декабря 2019, 09:32

В Турции построили первый собственный автомобиль

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Фото: EPA
В Турции представили прототипы первых автомобилей новой национальной марки TOGG. В технопарке под Стамбулом президенту страны продемонстрировали электрический кроссовер и седан.
В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль

Фото: EPA

В Турции построили первый собственный автомобиль
В Турции построили первый собственный автомобиль
В Турции построили первый собственный автомобиль
В Турции построили первый собственный автомобиль
В Турции построили первый собственный автомобиль
В Турции построили первый собственный автомобиль
В Турции построили первый собственный автомобиль
В Турции построили первый собственный автомобиль
В Турции построили первый собственный автомобиль
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Название компании TOGG расшифровывается Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, что можно перевести как «Турецкая автомобильная компания». Проект создан в 2018 году пятью крупнейшими компаниями Турции. Он находится под патронажем правительства страны и лично президента Реджепа Эрдогана. Первыми турецкими автомобилями собственной разработки стали два электрокара. Новинки представлены в статусе прототипов - не муляжей, а вполне рабочих экземпляров. Желающим даже предлагали прокатиться на них по фойе выставочного центра. Серийное производство обещают начать в 2022 году.

Первым на рынок должен выйти компактный электрический кроссовер, вторым – седан. Именно эти два концепт-кара продемонстрировали журналистам на прошлой неделе. В течение ближайших 10 лет компания также планирует выпустить хэчбек С-класса, компактвен и минивен. Все автомобили построят на оригинальной электрической архитектуре, разработанной турецкими инженерами.

Базовый кроссовер оснащен 200-сильным электромотором на задней оси и блоком литий-ионных батарей под полом. С места до «сотни» автомобиль ускоряется за 7,8 секунды. Топовые версии будут полноприводными и получат второй электромотор на переднюю ось. Суммарная отдача такой установки будет соответственно вдвое выше – 400 сил, а разгон до 100 км/ч займет 4,8 секунды. В зависимости от модификации дальность хода составит 300 или 500 километров.

Первые турецкие электрокары выглядят вполне симпатично, что неудивительно, ведь их дизайном занимались специалисты итальянского бюро Pininfarina. В салоне – множество цифровых экранов: виртуальная приборка, тачскрины медиасистемы и климатической установки, а также дисплеи боковых камер, которые заменяют классические зеркала. Создатели обещают полный комплект существующих сейчас электронных ассистентов, а трехмерный голографический помощник появится на серийных турецких автомобилях в 2023 году.

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В Турции построили первый собственный автомобиль
{{material_124450}}Название компании TOGG расшифровывается Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, что можно перевести как «Турецкая автомобильная компания». Проект создан в 2018 году пятью крупнейшими компаниями Турции. Он находится под патронажем правительства страны и лично президента Реджепа Эрдогана. Первыми турецкими автомобилями собственной разработки стали два электрокара. Новинки представлены в статусе прототипов - не муляжей, а вполне рабочих экземпляров. Желающим даже предлагали прокатиться на них по фойе выставочного центра. Серийное производство обещают начать в 2022 году.Первым на рынок должен выйти компактный электрический кроссовер, вторым – седан. Именно эти два концепт-кара продемонстрировали журналистам на прошлой неделе. В течение ближайших 10 лет компания также планирует выпустить хэчбек С-класса, компактвен и минивен. Все автомобили построят на оригинальной электрической архитектуре, разработанной турецкими инженерами.Базовый кроссовер оснащен 200-сильным электромотором на задней оси и блоком литий-ионных батарей под полом. С места до «сотни» автомобиль ускоряется за 7,8 секунды. Топовые версии будут полноприводными и получат второй электромотор на переднюю ось. Суммарная отдача такой установки будет соответственно вдвое выше – 400 сил, а разгон до 100 км/ч займет 4,8 секунды. В зависимости от модификации дальность хода составит 300 или 500 километров.Первые турецкие электрокары выглядят вполне симпатично, что неудивительно, ведь их дизайном занимались специалисты итальянского бюро Pininfarina. В салоне – множество цифровых экранов: виртуальная приборка, тачскрины медиасистемы и климатической установки, а также дисплеи боковых камер, которые заменяют классические зеркала. Создатели обещают полный комплект существующих сейчас электронных ассистентов, а трехмерный голографический помощник появится на серийных турецких автомобилях в 2023 году.
2019-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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