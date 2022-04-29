В Туркменистане женщинам запретили ездить в машине на переднем сидении
Фото: centralasia.media
Дискриминация водителей по половому признаку началась в Туркменистане в декабре 2017 года. Полиция начала останавливать женщин-водителей и предупреждать, что в следующий раз им выпишут штраф. Месяц спустя инспекторы начали изымать у женщин права, а машины отправлять на штрафстоянку. В автошколы перестали принимать учениц, а права с истекшим сроком действия не продлевали.
С конца 2020 года отношение к женщинам за рулем немного смягчили. Права стали выдавать женщинам старше 40 лет, сотрудницам некоторых посольств, женщинам, у которых в семье есть инвалиды. Но справок и документов им требовалось собрать значительно больше, чем мужчинам.
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