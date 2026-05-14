Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 11:16

ГИБДД усилила контроль - водители и пешеходы под пристальным вниманием

В Твери прошли масштабные проверки на дорогах. Инспекторы выявили множество нарушений. Водители и пешеходы получили штрафы. Подробности - в нашем материале.

В Твери завершился очередной этап профилактического мероприятия «Пешеход», организованного сотрудниками Госавтоинспекции. За один день рейда инспекторы выявили 29 случаев нарушения правил дорожного движения, причем в числе нарушителей оказались как водители, так и пешеходы. По информации Avtospravochnaya.com, особое внимание уделялось безопасности на переходах и предотвращению аварий с участием пешеходов.

С 12 по 14 мая 2026 года в городе проходили масштабные проверки. Инспекторы останавливали граждан, переходящих дорогу в неположенных местах, и проводили с ними разъяснительные беседы. Основная задача - снизить количество происшествий, связанных с наездами на людей, и напомнить о рисках, связанных с игнорированием правил.

В ходе рейда было составлено 29 административных материалов. Из них 12 - в отношении водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, и 17 - на самих пешеходов, нарушивших ПДД. Водителям грозит штраф в размере от 1 500 до 2 500 рублей, а пешеходам - предупреждение или штраф до 500 рублей. Все материалы оформлены по соответствующим статьям КоАП РФ.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что подобные мероприятия позволяют не только выявлять нарушителей, но и формировать ответственное отношение к безопасности на дорогах. Особое внимание уделяется профилактике: инспекторы объясняют, почему важно переходить дорогу только по пешеходным переходам и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

Водителям также напоминают о необходимости снижать скорость вблизи переходов и быть особенно внимательными в местах возможного появления пешеходов. В ГИБДД подчеркивают, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника движения, и призывают соблюдать правила ради собственной жизни и благополучия близких. Профилактические рейды продолжатся, а контроль за соблюдением ПДД останется на высоком уровне.

Похожие материалы

