Редкая находка: Ока 2001 года с минимальным пробегом выставлена на продажу – цена удивляет

16 декабря 2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.
В Тверской области на продажу выставлен необычный автомобиль – ВАЗ-11113 «Ока» 2001 года выпуска, который за почти четверть века практически не покидал гаража. По информации «Российской газеты», этот экземпляр сохранился в состоянии, близком к новому: на одометре всего 435 километров, а кузов и технические узлы не имеют следов коррозии или износа.
Машина окрашена в ярко-красный цвет и выглядит так, будто только что сошла с конвейера. Владелец утверждает, что автомобиль все эти годы стоял в сухом гараже и не выезжал на дороги, благодаря чему сохранил идеальное состояние. Даже днище и элементы подвески выглядят как новые, что большая редкость для автомобилей такого возраста.
Техническая часть полностью стандартная для «Оки» того времени: под капотом установлен 0,7-литровый двигатель мощностью 33 лошадиные силы, в паре с механической коробкой передач. Судя по году выпуска, автомобиль был собран на заводе СеАЗ в Серпухове, который в начале 2000-х специализировался на выпуске этих компактных городских машин.
Особых опций или редких комплектаций у этого экземпляра нет, но его главное достоинство – практически заводское состояние. Такие автомобили часто называют «капсулами времени», ведь они позволяют увидеть, каким был массовый транспорт России в начале XXI века.
Цена вопроса – 380 тысяч рублей. Для сравнения, рулевая рейка на современный кроссовер Geely Monjaro стоит дороже. Продавец готов обсудить стоимость, но сразу предупреждает: за 200-250 тысяч автомобиль не отдаст. Для коллекционеров и ценителей отечественного автопрома это может стать отличной возможностью пополнить свою коллекцию редким экземпляром.
Появление на рынке таких машин – большая редкость. Обычно «Оки» этого возраста давно либо разобраны на запчасти, либо находятся в плачевном состоянии. Здесь же речь идет о практически новом автомобиле, который может заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ищет необычный городской транспорт.
03.10.2025, 05:54
В музее АвтоВАЗа теперь можно увидеть редкую электрическую Оку
В экспозиции музея АвтоВАЗа появился необычный экспонат. Это электрическая версия Оки, созданная в начале 90-х. Машина участвовала в экологическом ралли. Теперь она заняла достойное место среди других редких авто.Читать далее
15.09.2025, 18:39
Почти без пробега: в России выставили на продажу 20-летнюю «Оку»
На рынке появился уникальный автомобиль. Это отечественная малолитражка из прошлого. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Пробег у нее совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму.Читать далее
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
02.08.2022, 15:11
5 самых ужасных машин советского автопрома (по версии иностранцев)
Советские внедорожники «Нива» знают и любят во всем мире. Но были в истории отечественного автопрома и модели, которые одним своим видом вызывали ужас у иностранных автолюбителей.Читать далее
17.10.2018, 00:11
«Пиццу заказывали?» 7 лучших машин для доставки еды
Автомобилисты знают не понаслышке: маленьких юрких брендированных машин нужно опасаться. Они везут пиццу. И на все про все у них очень мало времени, а потому ПДД и законы физики для них не писаны. Читать далее
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
16.12.2025, 07:33
Джей Лено испытал BMW 2002 1974 года с мотором от M3 и 600 л.с.
Легендарный BMW 2002 1974 года получил двигатель от M3 и стал настоящей ракетой. Джей Лено протестировал уникальный автомобиль, созданный Мано Агульяном. В проекте сохранили аутентичность BMW, но добавили современные технологии. Узнайте, как классика превратилась в монстра на колесах.Читать далее
16.12.2025, 07:17
В Германии продают УАЗ Буханку с тюнингом для путешествий и новым техосмотром
Легендарный УАЗ снова удивляет. В Европе продают необычный экземпляр. Машина получила множество доработок. Владелец вложил в нее душу. Теперь он ищет нового хозяина. Узнайте подробности этого проекта.Читать далее
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
15.12.2025, 23:34
Какие автомобили из Беларуси сейчас выгоднее всего ввозить в Россию после новых ставок утильсбора
С 1 декабря в России изменились правила расчета утильсбора. Но автомобили из Беларуси по-прежнему можно купить выгодно. Какие модели подходят под льготные ставки и что важно знать перед покупкой? Разбираемся в деталях и подводных камнях.Читать далее
