Редкая находка: Ока 2001 года с минимальным пробегом выставлена на продажу – цена удивляет

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 08:11

В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro

В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.

В Тверской области на продажу выставлен необычный автомобиль – ВАЗ-11113 «Ока» 2001 года выпуска, который за почти четверть века практически не покидал гаража. По информации «Российской газеты», этот экземпляр сохранился в состоянии, близком к новому: на одометре всего 435 километров, а кузов и технические узлы не имеют следов коррозии или износа.

Машина окрашена в ярко-красный цвет и выглядит так, будто только что сошла с конвейера. Владелец утверждает, что автомобиль все эти годы стоял в сухом гараже и не выезжал на дороги, благодаря чему сохранил идеальное состояние. Даже днище и элементы подвески выглядят как новые, что большая редкость для автомобилей такого возраста.

Техническая часть полностью стандартная для «Оки» того времени: под капотом установлен 0,7-литровый двигатель мощностью 33 лошадиные силы, в паре с механической коробкой передач. Судя по году выпуска, автомобиль был собран на заводе СеАЗ в Серпухове, который в начале 2000-х специализировался на выпуске этих компактных городских машин.

Особых опций или редких комплектаций у этого экземпляра нет, но его главное достоинство – практически заводское состояние. Такие автомобили часто называют «капсулами времени», ведь они позволяют увидеть, каким был массовый транспорт России в начале XXI века.

Цена вопроса – 380 тысяч рублей. Для сравнения, рулевая рейка на современный кроссовер Geely Monjaro стоит дороже. Продавец готов обсудить стоимость, но сразу предупреждает: за 200-250 тысяч автомобиль не отдаст. Для коллекционеров и ценителей отечественного автопрома это может стать отличной возможностью пополнить свою коллекцию редким экземпляром.

Появление на рынке таких машин – большая редкость. Обычно «Оки» этого возраста давно либо разобраны на запчасти, либо находятся в плачевном состоянии. Здесь же речь идет о практически новом автомобиле, который может заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ищет необычный городской транспорт.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 1111 Ока
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
