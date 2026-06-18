Ливень затопил паркинг и оставил водителей без машин и выплат

В Тюмени после ливня затопило подземный паркинг: пострадали более 50 машин

В Тюмени сильный дождь вывел из строя подземную стоянку: десятки автомобилей, включая премиальные и спорткары, оказались под водой. Почему это случилось, кто должен отвечать за ущерб и как действовать владельцам - объясняем на примерах и с советами юристов. Мало кто знает, что делать в такой ситуации.

В Тюмени сильный дождь вывел из строя подземную стоянку: десятки автомобилей, включая премиальные и спорткары, оказались под водой. Почему это случилось, кто должен отвечать за ущерб и как действовать владельцам - объясняем на примерах и с советами юристов. Мало кто знает, что делать в такой ситуации.

Сильный ливень в Тюмени в ночь с 9 на 10 июня стал причиной масштабного затопления подземного паркинга жилого комплекса «Корней». Более 50 автомобилей, среди которых оказались и дорогие иномарки, и спорткары, буквально ушли под воду. Для многих владельцев это стало настоящим шоком: часть машин оказалась затоплена до зеркал, а некоторые, по предварительным оценкам, уже не подлежат восстановлению.

Как отмечают местные жители, стихия ударила внезапно: дождь сопровождался крупным градом и сильным ветром, а скорость порывов достигала 20 м/с. В результате оказались подтоплены не только улицы и дворы, но и подземные стоянки. Городские службы были вынуждены срочно привлекать спецтехнику для ликвидации последствий, однако многие автомобилисты уже не смогли спасти свои машины.

Видеозаписи с затопленного паркинга быстро разошлись по соцсетям и вызвали резонанс среди горожан. Мэр Тюмени Максим Афанасьев поручил создать оперативный штаб для выяснения причин и последствий происшествия. По словам представителя застройщика ЖК «Корней», причиной затопления стал сбой в городской системе водоотведения: в паркинге оказалось около 10 тысяч кубометров воды. Маркетинговый директор комплекса Сергей Зольников подчеркнул, что ливневая система была рассчитана на большие объемы осадков, а вода поступила извне - через водоотводную канаву, которая не принадлежит застройщику.

Пострадавшие автовладельцы рассказывают, что первые тревожные сигналы появились около 5:30 утра, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали подъем воды до уровня фар. Некоторые жители, несмотря на опасность, пытались добраться до своих машин, пока электричество еще не было отключено. По словам Натальи, владелицы Hyundai Solaris, ее автомобиль оказался затоплен до зеркал, а салон полностью ушел под воду. Она уже обратилась к независимому эксперту и опасается, что восстановить машину не получится. Для Натальи эта потеря особенно болезненна - автомобиль был подарком на свадьбу, и теперь она намерена добиваться компенсации через суд.

Еще одна жительница комплекса, Алена, лишилась своего Renault Sandero Stepway 2017 года: экспертиза страховщика признала машину не подлежащей ремонту. По ее словам, даже с выплатой по каско в 1,1 млн рублей, на аналогичную замену этих денег не хватит. Владислав, у которого на стоянке стояли сразу три автомобиля - BMW 5-Series, Mercedes A-Class и Lada Niva 2025 года, сообщил, что две иномарки получили тотальные повреждения, а отечественная Niva, по его словам, «выжила». Владислав и другие владельцы уже готовят досудебные претензии, однако отмечают, что управляющая компания сначала шла на контакт, но затем стала избегать общения.

Подобные случаи, когда подземные паркинги затапливает после ливней, в последнее время фиксируются и в других регионах России. Например, в Москве и Подмосковье недавно произошли похожие инциденты, а в Краснодаре ливни привели к затоплению цокольных этажей и парковок в десятках домов. Это подчеркивает, что проблема не единичная и может коснуться любого автовладельца.

Юристы советуют действовать по четкому алгоритму: сразу фиксировать факт затопления, вызывать представителя управляющей компании для составления акта, делать фото и видеофиксацию, собирать свидетельства других пострадавших, а при серьезных повреждениях - обращаться в полицию. Если автомобиль застрахован по каско, потребуется справка о погодных условиях. Далее важно определить, кто несет ответственность за ущерб - управляющая компания или застройщик, и провести независимую экспертизу. После этого можно направлять досудебную претензию и, если не удается договориться, обращаться в суд.

По мнению экспертов, ответственность чаще всего лежит на управляющей компании, если доказано, что затопление произошло из-за ненадлежащего содержания общего имущества, например, системы водоотведения. Однако если причиной стали конструктивные недостатки здания, то отвечать может и застройщик - но только в пределах гарантийного срока и если не доказано, что все меры были приняты. Как отмечает Мария Цагадаева, подземные паркинги в многоквартирных домах считаются общим имуществом, и управляющая компания обязана поддерживать их в порядке, обеспечивать гидроизоляцию и следить за состоянием коммуникаций.

В контексте этой ситуации важно помнить, что подобные происшествия могут случиться в любом регионе страны, особенно при изменении климата и учащении экстремальных погодных явлений. Для автомобилистов это сигнал внимательно относиться к выбору места парковки и не игнорировать вопросы страхования. Кстати, по данным аналитики по авариям на перекрестках, многие водители недооценивают риски, связанные с погодными условиями и инфраструктурой города. Важно заранее знать свои права и алгоритм действий, чтобы не остаться без поддержки в сложной ситуации.

Как пишет Autonews, последствия подобных происшествий могут быть серьезными не только для владельцев автомобилей, но и для управляющих компаний и застройщиков. Важно своевременно фиксировать ущерб, обращаться к экспертам и не затягивать с юридическими процедурами. Только так можно рассчитывать на справедливое возмещение и защиту своих интересов.