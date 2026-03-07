Как новые правила изменят рынок такси в регионе — подробности для водителей

В Тюменской области установили лимит на количество такси для самозанятых водителей

В регионе ввели ограничения для самозанятых таксистов. Новые условия вступили в силу с марта. Водителям предстоит соблюдать строгие требования. Подробности - в нашем материале.

С начала марта 2026 года в России действует обновленный федеральный закон, регулирующий деятельность такси. Важное нововведение - введение региональных лимитов для самозанятых водителей, что напрямую затрагивает рынок перевозок в Тюменской области.

По информации Abn.agency, на конец февраля в регионе определена квота - 3514 автомобилей, которые могут быть зарегистрированы на самозанятых таксистов. Это число составляет четверть от общего количества легковых такси, внесенных в областной реестр.

Чтобы попасть в число тех, кто сможет работать по новым правилам, водителю необходимо соответствовать сразу двум условиям. Во-первых, автомобиль должен находиться в собственности не менее полугода. Во-вторых, перевозки пассажиров и багажа должен осуществлять исключительно сам владелец машины, без привлечения других лиц.

Квота будет пересчитываться ежегодно, исходя из актуальных данных реестра. Это значит, что количество доступных мест для самозанятых таксистов может меняться в зависимости от ситуации на рынке и числа зарегистрированных транспортных средств.

Эксперты отмечают, что такие меры направлены на повышение прозрачности и легализацию рынка такси. Новые требования могут повлиять на структуру перевозок, а также на конкуренцию среди водителей. Для многих самозанятых это станет стимулом заранее готовить документы и следить за изменениями в законодательстве.

Введение лимитов, по мнению специалистов, позволит более эффективно контролировать качество услуг и снизить количество нелегальных перевозчиков. Водителям, планирующим работать в такси на условиях самозанятости, важно внимательно изучить новые правила и своевременно подать заявку на включение в квоту.