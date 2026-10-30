Трассу «Енисей» зажмут в реверс: сколько продлится масштабный ремонт на магистрали Р-257

30 октября 2026, 08:34
Ремонт моста и новый прочный асфальт: чем грозит и какие участки трассы Р-257 изменятся в Тыве
Ремонт моста и новый прочный асфальт: чем грозит и какие участки трассы Р-257 изменятся в Тыве
Федеральную автотрассу Р-257 «Енисей», связывающую Тыву с другими регионами и ведущую к границе, ждут глобальные изменения. Росавтодор запускает масштабный проект по обновлению дорожного полотна и ключевого мостового перехода. Водителям придется набраться терпения.
На время ремонта движение по обновляемым участкам Р-257 организуют по одной полосе в реверсивном режиме.
В Республике Тыва планируют отремонтировать 40 километров федеральной трассы «Енисей» и обновить мост через реку Чадан. Работы должны завершиться до конца 2028 года. Об этом сообщает Росавтодор, пишет «Российская Газета».
В 2027 году начнут ремонт двух участков общей протяженностью 22 километра. Дорожники снимут изношенное асфальтобетонное покрытие и уложат два новых слоя. Верхний слой толщиной четыре сантиметра сделают из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к нагрузкам. Обочины укрепят, затем нанесут разметку.
Отдельный сложный объект, мост через Чадан на 1022-м километре трассы. Здесь обновят основные конструктивные элементы сооружения. Позже работы пройдут в Чаа-Хольском и Дзун-Хемчикском районах. На этих участках также заменят дорожное покрытие и элементы обустройства.
Р-257 связывает Тыву с Красноярским краем и Хакасией. По трассе также проходит маршрут к границе с Монголией. Автомобилистам, которые следят за обязательными расходами на машину, пригодится разбор ставок транспортного налога в регионах.
В 2026 году в Кызылском и Овюрском районах уже отремонтировали два участка общей длиной 18 километров. Сейчас нормативам соответствуют 74,5% трассы. К концу 2028 года показатель планируют довести до 88,5%.
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