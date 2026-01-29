Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

29 января 2026, 19:51

В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке

Родители рискуют свободой за безрассудные поступки детей на дорогах

В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.

В российских судах появились первые уголовные дела, связанные с действиями родителей, чьи дети управляли питбайками на дорогах общего пользования. Как сообщает Avtospravochnaya.com, в Удмуртии завершено расследование резонансного происшествия, в результате которого отец подростка оказался под угрозой серьезного наказания.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в Можге. Мужчина приобрел своему несовершеннолетнему сыну питбайк, не задумываясь о возможных последствиях. Подросток, выехав на перекресток, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. В результате аварии юный водитель получил травмы средней тяжести, а его отец теперь должен ответить перед законом за то, что допустил столь опасную ситуацию.

Дело передано в Можгинский районный суд. Вменяемая статья - вовлечение несовершеннолетнего в действия, угрожающие его жизни и здоровью. Санкции по этой статье предусматривают широкий спектр наказаний: от крупного денежного штрафа до года лишения свободы. Также возможны исправительные или принудительные работы на аналогичный срок.

Судебная практика по подобным случаям только формируется, но уже сейчас ясно: родителям, которые позволяют детям управлять мототехникой на дорогах, стоит задуматься о последствиях. В данном случае отец не только подверг опасности сына, но и сам оказался под угрозой серьезных санкций.

Окончательное решение по делу будет принято с учетом всех обстоятельств, включая наличие смягчающих или отягчающих факторов. Однако сам факт возбуждения уголовного дела против родителя - тревожный сигнал для всех, кто легкомысленно относится к безопасности несовершеннолетних на дорогах.

Эксперты отмечают, что подобные процессы могут стать прецедентом для других регионов. Внимание к проблеме растет, и теперь каждый случай незаконного выезда несовершеннолетних на питбайках может привести к серьезным юридическим последствиям для взрослых.

