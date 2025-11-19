«Европейскую» Lada Granta первого поколения продают в Уфе по цене новой

19 ноября 2025, 05:10
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
В Уфе выставили на продажу «новую» Lada Granta 2017 года с пробегом менее тысячи километров. Продавец называет её «доковидной» и даже «европейской». Что скрывает этот «идеальный» экземпляр и почему за него просят 800 тысяч?
Редакция 110km.ru обнаружила в Уфе объявление о продаже лифтбека Lada Granta лифтбек 2017 года выпуска с феноменально низким пробегом - всего 967 километров. Ярко-синий автомобиль числится за одним владельцем и предлагается за 800 000 рублей. Машину можно назвать настоящей «капсулой времени». Ведь она сошла с конвейера в относительно спокойное время, еще до эпохи глобальных потрясений.
Выставленный на продажу лифтбек Granta выпущен в относительно небогатой комплектации «Norma Classic», которая в 2017 году в салоне стоила чуть больше 400 тысяч рублей. Машина оснащена 1.6-литровым 87-сильным бензиновым двигателем и механической коробкой передач. В комплектации присутствуют кондиционер, ABS, электростеклоподъёмники, подушка безопасности водителя, центральный замок, иммобилайзер и даже ISOFIX. Однако стальные диски и тканевый салон свидетельствуют о её базовом статусе.
Сейчас же за этот же экземпляр просят вдвое больше. При этом продавец подчеркивает, что автомобиль все последнее время хранился в гараже, «зимы не видел», не подвергался полировке и химчистке, а также сохранил заводской окрас и комплектацию. Особенно гордо упоминается происхождение: «досанкционная, доковидная сборка», а также использование «качественных европейских компонентов».
Эти формулировки не просто маркетинговый ход. Они прямо отсылают к ностальгии по эпохе, когда АвтоВАЗ находился под контролем альянса Renault-Nissan. Именно тогда, по мнению многих автолюбителей, качество сборки и надежность «Лад» достигали своего пика. Сегодня же, после полной импортозамещённой перестройки производства, новые Granta вызывают куда больше вопросов у покупателей.
Но что с этой конкретной машиной? Почему она почти не ездила? Есть версия, что автомобиль купили «на запчасти» или просто хранили как резервный транспорт. Другая - более прагматичная: владелец изначально рассчитывал на рост цен на «качественные» старые «Лады» и сейчас пытается заработать на тренде. Впрочем, даже если автомобиль действительно в идеальном состоянии, сумма в 800 тысяч выглядит чрезмерной.
Интересно, что продавец подчеркивает: «на года не смотрим, смотрим на состояние и пробег». Это прямое приглашение игнорировать возраст авто, несмотря на потенциальные проблемы, связанные с длительным простоем даже у машины с минимальным пробегом. Резина, масло, аккумулятор, патрубки и прокладки - всё могло деградировать за годы стоянки. Новые автомобили Lada Granta сегодня стоят от 900 до 1,2 млн рублей, но при этом предлагают более современные моторы, электронику и уровень безопасности.
