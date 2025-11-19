«Европейскую» Lada Granta первого поколения продают в Уфе по цене новой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 ноября 2025, 05:10

В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом

В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом

«Европейскую» Lada Granta первого поколения продают в Уфе по цене новой

В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом

В Уфе выставили на продажу «новую» Lada Granta 2017 года с пробегом менее тысячи километров. Продавец называет её «доковидной» и даже «европейской». Что скрывает этот «идеальный» экземпляр и почему за него просят 800 тысяч?

В Уфе выставили на продажу «новую» Lada Granta 2017 года с пробегом менее тысячи километров. Продавец называет её «доковидной» и даже «европейской». Что скрывает этот «идеальный» экземпляр и почему за него просят 800 тысяч?

Редакция 110km.ru обнаружила в Уфе объявление о продаже лифтбека Lada Granta лифтбек 2017 года выпуска с феноменально низким пробегом - всего 967 километров. Ярко-синий автомобиль числится за одним владельцем и предлагается за 800 000 рублей. Машину можно назвать настоящей «капсулой времени». Ведь она сошла с конвейера в относительно спокойное время, еще до эпохи глобальных потрясений.

Выставленный на продажу лифтбек Granta выпущен в относительно небогатой комплектации «Norma Classic», которая в 2017 году в салоне стоила чуть больше 400 тысяч рублей. Машина оснащена 1.6-литровым 87-сильным бензиновым двигателем и механической коробкой передач. В комплектации присутствуют кондиционер, ABS, электростеклоподъёмники, подушка безопасности водителя, центральный замок, иммобилайзер и даже ISOFIX. Однако стальные диски и тканевый салон свидетельствуют о её базовом статусе.

Сейчас же за этот же экземпляр просят вдвое больше. При этом продавец подчеркивает, что автомобиль все последнее время хранился в гараже, «зимы не видел», не подвергался полировке и химчистке, а также сохранил заводской окрас и комплектацию. Особенно гордо упоминается происхождение: «досанкционная, доковидная сборка», а также использование «качественных европейских компонентов».

Эти формулировки не просто маркетинговый ход. Они прямо отсылают к ностальгии по эпохе, когда АвтоВАЗ находился под контролем альянса Renault-Nissan. Именно тогда, по мнению многих автолюбителей, качество сборки и надежность «Лад» достигали своего пика. Сегодня же, после полной импортозамещённой перестройки производства, новые Granta вызывают куда больше вопросов у покупателей.

Но что с этой конкретной машиной? Почему она почти не ездила? Есть версия, что автомобиль купили «на запчасти» или просто хранили как резервный транспорт. Другая - более прагматичная: владелец изначально рассчитывал на рост цен на «качественные» старые «Лады» и сейчас пытается заработать на тренде. Впрочем, даже если автомобиль действительно в идеальном состоянии, сумма в 800 тысяч выглядит чрезмерной.

Интересно, что продавец подчеркивает: «на года не смотрим, смотрим на состояние и пробег». Это прямое приглашение игнорировать возраст авто, несмотря на потенциальные проблемы, связанные с длительным простоем даже у машины с минимальным пробегом. Резина, масло, аккумулятор, патрубки и прокладки - всё могло деградировать за годы стоянки. Новые автомобили Lada Granta сегодня стоят от 900 до 1,2 млн рублей, но при этом предлагают более современные моторы, электронику и уровень безопасности.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Красноярск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться