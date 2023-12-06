В Уфе прорыв канализации затопил парковку: видео
Пока аварийные службы устраняют последствия, специалисты выясняют причины. Одна из возможных версий – резкий перепад температуры. Момент прорыва попал на запись камеры видеонаблюдения. Ее опубликовал телеграм-канал Mash Batash. В самом начале, когда потоки нечистот только начали изливаться на парковку, водители двух автомобилей успели вовремя сориентироваться и уехать. Остальным повезло меньше.
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06.12.2023, 18:28
Как защитить щетки стеклоочистителя от обмерзания
Зимой автомобилисты сталкиваются с целым комплексом неприятностей, одна из которых – образование наледи на щетках стеклоочистителей. Особенно интенсивно обмерзание дворников происходит в сильный снегопад, когда безопасность движения напрямую зависит от эффективности их работы.Читать далее
-
06.12.2023, 17:18
Все секреты американского рынка подержанных автомобилей раскроют на бесплатной онлайн-конференции
12 декабря 2023 года пройдет онлайн-конференция «НеШтатная ситуация». Вернувшиеся из США Кирилл Ларин и Александр Усольцев поделятся инсайтами, стратегиями и трендами, о которых узнали в Америке на Used Cars Week 2023.Читать далее
-
06.12.2023, 16:57
Как завести дизельный мотор даже в лютый мороз: 3 невредных совета
Каждую зиму владельцы дизельных автомобилей сталкиваются с трудностями при запуске двигателя или с его нестабильной работой. Мастер-моторист рассказал, как можно облегчить пуск дизеля в мороз.Читать далее
-
06.12.2023, 11:14
Сотрудникам АвтоВАЗа назвали размер годовой премии
Утром 6 декабря на АвтоВАЗе состоялась профсоюзная конференция, на которой президент компании Максим Соколов подвел итоги 2023 года и рассказал о годовой премии.Читать далее
-
06.12.2023, 10:42
Импортер иранских автомобилей передумал продавать их в России: и вот почему
Компания «Бест Моторс» планировала предложить российским покупателям сразу три бюджетные модели иранской марки Saipa, а в дальнейшем добавить в линейку более экзотические автомобили, пикапы на базе Nissan и армейский автомобиль в стиле американского «Хаммера». Продажи обещали начать 1 июня, сейчас планы изменились.Читать далее
-
06.12.2023, 09:25
Блогера посадят в тюрьму: он угробил самолет ради лайков
Два года тянулось дело американского ютубера Тревора Джейкоба, который ради хайпа в ноябре 2021-го симулировал крушение легкомоторного самолета. В итоге, суд постановил отправить мужчину в тюрьму.Читать далее
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