В Уфе прорыв канализации затопил парковку: видео

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В Уфе на проспекте Салавата Юлаева рядом с НИПИ «Петон» прорвало канализацию. Стоки немедленно подтопили парковку, на которой находилось не менее 40 автомобилей, преимущественно – легковушки. Свидетели утверждают, что воды набралось почти по колено. Владельцы семи подтопленных машин уже обратились с жалобами, но будет ли «Уфаводоканал» возмещать причиненный ущерб, пока не известно.

Пока аварийные службы устраняют последствия, специалисты выясняют причины. Одна из возможных версий – резкий перепад температуры. Момент прорыва попал на запись камеры видеонаблюдения. Ее опубликовал телеграм-канал Mash Batash. В самом начале, когда потоки нечистот только начали изливаться на парковку, водители двух автомобилей успели вовремя сориентироваться и уехать. Остальным повезло меньше.

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