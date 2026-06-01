С 1 июня запустили скидки на такси для многодетных - экономия 30 %! Рассказываем, как это работает

В Уфе стартовала программа скидок 30% на такси для многодетных семей с детьми

С 1 июня в Уфе многодетные семьи могут воспользоваться новой скидкой 30% на поездки с детьми в такси. Проект уже вызвал интерес у родителей, ведь экономия ощутима, а условия участия просты. Почему власти и сервисы такси решили поддержать именно эту категорию пассажиров, какие перемены ждут рынок перевозок и что еще изменится для семей с детьми - разбираемся в деталях.

С 1 июня в Уфе многодетные семьи могут воспользоваться новой скидкой 30% на поездки с детьми в такси. Проект уже вызвал интерес у родителей, ведь экономия ощутима, а условия участия просты. Почему власти и сервисы такси решили поддержать именно эту категорию пассажиров, какие перемены ждут рынок перевозок и что еще изменится для семей с детьми - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов и родителей новость о запуске скидок на такси для многодетных семей в Уфе может стать настоящим подспорьем. С 1 июня в столице Башкортостана начал действовать пилотный проект, который позволяет семьям с тремя и более детьми экономить 30% на поездках с детьми. Это не просто маркетинговый ход, а реальная поддержка для тех, кто ежедневно сталкивается с необходимостью быстро и безопасно перемещаться по городу.

Инициатива реализуется сервисом Яндекс Такси совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Главная цель - сделать семейные поездки доступнее и безопаснее. Для участия достаточно обратиться в Республиканский центр социальной поддержки населения. Такой подход позволяет не только снизить финансовую нагрузку на семьи, но и стимулирует развитие рынка детских перевозок, что особенно актуально в условиях роста числа семей, предпочитающих такси личному транспорту.

Как отмечают в Федеральной антимонопольной службе, проект стал результатом совместной работы региональных властей, регулятора и представителей таксомоторного бизнеса. За последний год количество водителей, работающих с детскими креслами, увеличилось на 20%, а число автомобилей с двумя удерживающими устройствами для детей выросло вдвое. Это говорит о том, что рынок реагирует на новые требования и запросы семей с детьми.

В рамках программы компания Яндекс Такси передала таксопаркам 7 тысяч детских кресел и бустеров в 20 городах России. Сегодня услуги по перевозке детей доступны более чем в 400 городах страны, а в перевозках задействовано свыше 200 тысяч водителей. За прошлый год они совершили поездки для более чем 10 миллионов пассажиров с детьми. В 2026 году планируется направить свыше 450 миллионов рублей на развитие детских перевозок, включая закупку кресел, субсидии и бонусные программы для водителей и таксопарков.

С осени 2026 года сервис начнет поэтапное внедрение единого стандарта детских перевозок: автомобили, выполняющие такие заказы, будут обязаны иметь детское кресло или бустер, а использование бустера для пассажиров станет бесплатным. В ФАС подчеркивают, что работа по повышению прозрачности ценообразования и доступности услуг такси для семей с детьми будет продолжена. Кстати, похожие инициативы уже обсуждались на федеральном уровне - например, недавно рассматривался вопрос о специальных парковочных знаках для многодетных семей, подробнее об этом можно узнать в материале о новых правилах парковки для семей с детьми на нашем сайте.

По информации «Российская Газета», такие меры создают условия для повышения безопасности и комфорта семейных поездок, а также способствуют развитию социальной инфраструктуры в городах. Важно отметить, что подобные проекты могут стать примером для других регионов, где проблема доступности перевозок для семей с детьми стоит особенно остро. Введение стандартов и поддержка со стороны государства и бизнеса позволяют надеяться на дальнейшее улучшение ситуации для многодетных семей по всей стране.