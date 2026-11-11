В Уфе сняли с хранения выставили на продажу редкую праворульную ВАЗ-2108 из Англии

11 ноября 2026, 13:27
Праворукая «восьмёрка» из Англии: сколько просят за редкий ВАЗ-21086 в Уфе
Праворукая «восьмёрка» из Англии: сколько просят за редкий ВАЗ-21086 в Уфе
История машины связана с Англией и Сибирью. Владелец подготовил автомобиль к оформлению. В объявлении описаны детали и состояние проекта. Особый интерес представляют документы с необычной регистрационной историей.
А вы знаете, что на некоторых «восьмёрках» руль был не с той стороны? Это экспортный «Спутник» ВАЗ-21086, по сути та же базовая «восьмёрка»: трёхдверный хэтчбек, передний привод, мотор поперёк. Но в России встретить его большая удача.
И вот такой экземпляр ищет нового хозяина в Уфе. Продавец просит за машину 350 000 рублей. Бежевый кузов, три двери, «механика», бензиновый мотор 1,3 литра на 63 «лошадки», пробег - всего 100 000 километров, а в ПТС - два владельца. Биография у машины интересная: привезли её из Англии аж в 1996-м, после чего она честно пахала в Сибири.
Технически всё стандартно: карбюраторный двигатель семейства 2108, пятиступенчатая коробка, спереди стойки McPherson, сзади - надежная балка. Главный козырь этой машины - документы. Родной карбюраторный мотор 2108 так и остался под капотом, всё совпадает с ПТС. Для праворульного ВАЗа это редкая роскошь: владелец подчёркивает, что машина зарегистрирована именно как праворукая, и с бумагами всё в порядке.
Теперь о грустном - о состоянии. Кузов продавец оценивает как «в общем нормальный», но до полноценной машины дорога неблизкая: нужна полная реставрация. Двигатель и салон разобраны, так что перед переоформлением и постановкой на учёт придется изрядно потрудится. Утешение одно: по словам владельца, все нужные детали в наличии.
Панель салона комплектная, перетянуть нужно только верхнюю накладку. Рулевая рейка 21086 уже новая. Нынешний владелец купил «восьмёрку» в конце прошлого года именно под реставрацию. Но обстоятельства распорядились по-своему: от затеи пришлось отказаться, и теперь проект ждёт того, кто его доделает.
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