Битва слонов: в угольном карьере не смогли разъехаться два «БелАЗа»
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Фото: mybelovo.ru
Казалось бы, железо об железо, однако удар оказался настолько сильным, что повреждение кабины привело к травмам водителя, которые привели его к гибели. Парню было всего 27 лет.
В настоящее время кемеровское Управление Следственного комитета проводит проверку по факту смертельного ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти водителя.
При этом в областном Центре медицины катастроф журналистам поведали, что к ним не поступало информации о состоянии второго водителя. Скорее всего, рассуждают в СМИ, медицинская помощь ему просто не понадобилась.
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