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11 марта 2020, 18:12

Битва слонов: в угольном карьере не смогли разъехаться два «БелАЗа»

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Фото: mybelovo.ru
Вчера, 10 марта 2020 года, на угольном разрезе «Вахрушевский» в Киселевске (Кузбасс, Кемеровская область) произошло не самое рядовое дорожно-транспортное происшествие.
Битва слонов в угольном карьере не смогли разъехаться два БелАЗа

Фото: mybelovo.ru

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До сего времени и поверить в это было трудно. Однако, факт. Как сообщает официальный портал «БелАЗа», позавчера ...
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Его участниками стали два гигантских «БелАЗа». Как отмечают местные СМИ,  груженый самосвал поднимался в гору, второй порожняком двигался навстречу. Водитель спускавшегося с горы грузовика по каким-то причинам не справился с управлением и зацепил кузовом кабину груженого коллеги.

Казалось бы, железо об железо, однако удар оказался настолько сильным, что повреждение кабины привело к травмам водителя, которые привели его к гибели. Парню было всего 27 лет. 

В настоящее время кемеровское Управление Следственного комитета проводит проверку по факту смертельного ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти водителя.

При этом в областном Центре медицины катастроф журналистам поведали, что к ним не поступало информации о состоянии второго водителя. Скорее всего, рассуждают в СМИ, медицинская помощь ему просто не понадобилась.

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Отзывы по теме
Все, что вы хотели знать о богатырях «БелАЗах»
Крутой Гигант
maximux
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Не нужно лукавить и ругаться, а просто посмотреть на автомобили, которые едут по российс4им дорогам-очень много гнилых, ржавых, у многих не отрегулирован свет фар, ржавчина по всему автомобилю!Есть машины с оторванными бамперами, с разбитыми стеклами-а ведь они прошли тех осмотр!Поэтому если Россия считает ...
Aleksei Alekalekseikin
Благотоврительность
Как вы относитесь к благотворительности? Готовы ли помочь. совсем не знакомому человеку, речь идет не о больших суммах. Часто вижу, эти копилки, для сбора средств, кто-нибудь деньги туа внсит?
Силыч
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Битва слонов: в угольном карьере не смогли разъехаться два «БелАЗа»
{{material_128394}} Его участниками стали два гигантских «БелАЗа». Как отмечают местные СМИ,  груженый самосвал поднимался в гору, второй порожняком двигался навстречу. Водитель спускавшегося с горы грузовика по каким-то причинам не справился с управлением и зацепил кузовом кабину груженого коллеги.Казалось бы, железо об железо, однако удар оказался настолько сильным, что повреждение кабины привело к травмам водителя, которые привели его к гибели. Парню было всего 27 лет.  В настоящее время кемеровское Управление Следственного комитета проводит проверку по факту смертельного ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти водителя. При этом в областном Центре медицины катастроф журналистам поведали, что к ним не поступало информации о состоянии второго водителя. Скорее всего, рассуждают в СМИ, медицинская помощь ему просто не понадобилась.
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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