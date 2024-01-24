В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз: последствия
Фото: News.mn
Фото: News.mn
Фото: News.mn
Фото: News.mn
Фото: News.mn
Фото: News.mn
Фото: News.mn
Фото: News.mn
В настоящее время перекресток, где произошел взрыв, оцепили. Идет поиск пропавших людей, вероятно, число погибших и пострадавших увеличится. Власти обещают выплатить всем пострадавшим компенсацию. По предварительной версии, причиной ДТП мог стать гололед.
-
24.01.2024, 08:10
Восстановленный Ту-204 Red Wings будет летать в Израиль, Грузию и Армению
Вслед за Ту-214 парк авиакомпании Red Wings до конца января должен пополнится первым восстановленным для нее 15-летним лайнером Ту-204. В расписании уже стоят рейсы в Батуми, Тель-Авив и Ереван.Читать далее
-
24.01.2024, 07:32
Volkswagen представил последний Golf с ДВС
Компания Volkswagen показала рестайлинговый Golf восьмого поколения, продажи которого стартуют весной. Автомобилю добавили мощности, увеличили запас хода для гибридных версий, а в салон вернули обычные кнопки.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
23.01.2024, 19:10
Зимний фестиваль «Игора Драйв» объединит баху и лыжную гонку
10 февраля на автодроме «Игора Драйв» состоятся два главных спортивных события нынешней зимы. Настоящий праздник спорта объединит чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия – Северный лес» и забег «Лыжня России».Читать далее
-
23.01.2024, 16:20
Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ
В январе 2024 года в салонах российских дилеров сложилась уникальная ситуация. Впервые за долгое время покупателей заманивают подарками и серьезными скидками. Например, автомобили Chery можно купить даже дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ).Читать далее
-
23.01.2024, 15:50
У дилеров появились самый дорогие седаны «Москвич»
Топовый «Москвич 6» начали отгружать дилерам. Автомобили в самой богатой комплектации «Техно» скоро появятся в шоурумах, сейчас они проходят предпродажную подготовку.Читать далее
-
24.01.2024, 08:10
Восстановленный Ту-204 Red Wings будет летать в Израиль, Грузию и Армению
Вслед за Ту-214 парк авиакомпании Red Wings до конца января должен пополнится первым восстановленным для нее 15-летним лайнером Ту-204. В расписании уже стоят рейсы в Батуми, Тель-Авив и Ереван.Читать далее
-
24.01.2024, 07:32
Volkswagen представил последний Golf с ДВС
Компания Volkswagen показала рестайлинговый Golf восьмого поколения, продажи которого стартуют весной. Автомобилю добавили мощности, увеличили запас хода для гибридных версий, а в салон вернули обычные кнопки.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
23.01.2024, 19:10
Зимний фестиваль «Игора Драйв» объединит баху и лыжную гонку
10 февраля на автодроме «Игора Драйв» состоятся два главных спортивных события нынешней зимы. Настоящий праздник спорта объединит чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия – Северный лес» и забег «Лыжня России».Читать далее
-
23.01.2024, 16:20
Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ
В январе 2024 года в салонах российских дилеров сложилась уникальная ситуация. Впервые за долгое время покупателей заманивают подарками и серьезными скидками. Например, автомобили Chery можно купить даже дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ).Читать далее
-
23.01.2024, 15:50
У дилеров появились самый дорогие седаны «Москвич»
Топовый «Москвич 6» начали отгружать дилерам. Автомобили в самой богатой комплектации «Техно» скоро появятся в шоурумах, сейчас они проходят предпродажную подготовку.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий