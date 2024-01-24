В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз: последствия

24.01.2024, 00:15

В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года

В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее