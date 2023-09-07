В Ульяновске появился новый автозавод: здесь будут выпускать грузовики

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Новое автосборочное предприятие организовали меньше чем за год на территории индустриальной площадки Ульяновского автозавода. Новейшая линия сварки кабин и цех сборки автомобилей у «Соллерс Карго» собственные, окрашивать кабины будут в соответствующем комплексе УАЗа, пишет Pravda.Ru. В дальнейшем компания намерена углубить локализацию, организовав цеха штамповки и оснастив грузовики Sollers Argo произведенными в России дизельным двигателем и КПП, электроникой и элементами шасси, интерьера и экстерьера.

На предприятии уже приступили к сборке компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo, которые будут наиболее востребованы в условиях крупных мегаполисов. В течение трех лет «Соллерс Карго» рассчитывает выйти на годовую производственную мощность в 10 тысяч машин. Предприятие даст Ульяновской области более 350 рабочих мест и 1 млрд рублей дополнительных инвестиций в экономику. Государство со своей стороны пообещало расширить поддержку спроса. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до конца 2023 года будет увеличено финансирование программы льготного лизинга на 7,8 млрд рублей.

Напомним, Sollers Argo – небольшой грузовик для городских перевозок, маневренный и с минимальным радиусом разворота. Компания предлагает несколько модификаций. Полная масса составляет 2,5 или 3,5 тонны, грузоподъёмность – менее 1 тонны. В движение Argo приводит 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 130 сил (285 Нм), который соответствует стандарту Евро-5. В оснащение входят системы активной и пассивной безопасности, включая подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP и другие. Цены начинаются от 2,1 млн рублей.

Упомянутые модели: Sollers Арго

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