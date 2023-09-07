В Ульяновске появился новый автозавод: здесь будут выпускать грузовики
На предприятии уже приступили к сборке компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo, которые будут наиболее востребованы в условиях крупных мегаполисов. В течение трех лет «Соллерс Карго» рассчитывает выйти на годовую производственную мощность в 10 тысяч машин. Предприятие даст Ульяновской области более 350 рабочих мест и 1 млрд рублей дополнительных инвестиций в экономику. Государство со своей стороны пообещало расширить поддержку спроса. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до конца 2023 года будет увеличено финансирование программы льготного лизинга на 7,8 млрд рублей.
Напомним, Sollers Argo – небольшой грузовик для городских перевозок, маневренный и с минимальным радиусом разворота. Компания предлагает несколько модификаций. Полная масса составляет 2,5 или 3,5 тонны, грузоподъёмность – менее 1 тонны. В движение Argo приводит 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 130 сил (285 Нм), который соответствует стандарту Евро-5. В оснащение входят системы активной и пассивной безопасности, включая подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP и другие. Цены начинаются от 2,1 млн рублей.
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Компания Sollers готовится оснастить внедорожники УАЗ «Патриот» новым бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 147 л.с. Сборку агрегата локализуют на бывшем заводе Ford в Татарстане.Читать далее
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07.06.2023, 12:01
«Соллерс» реанимирует моторный завод в Елабуге: здесь будут выпускать дизельные двигатели для УАЗов
Компания «Соллерс» объявила о планах организовать в Татарстане производство дизельных двигателей. На моторном заводе в Елабуге локализуют агрегаты объемом от 2,0 до 2,7 литра, которыми сейчас оснащают автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo.Читать далее
-
01.03.2023, 10:43
Фургоны Sollers начали раздавать по подписке: от 71 тысячи рублей в месяц
Компания Sollers предложила клиентам не покупать коммерческие автомобили, а оформить на них подписку сроком от года до пяти лет. Ежемесячный платеж включает все расходы от регистрации и страховки до ТО и шиномонтажа.Читать далее
-
15.12.2022, 08:46
Российские фургоны Sollers сравнили с Ford Transit
Компания Sollers в конце ноября 2022 года возобновила сборку коммерческих моделей на заводе в Елабуге. С конвейера, где еще недавно выпускали Ford Transit, теперь сходят две модели, Sollers Atlant и Sollers Argo.Читать далее
-
26.11.2022, 19:27
Компания «Соллерс» приступила к выпуску в Алабуге автомобилей под своим брендом
Новые отечественные машины получили названия «Атлант» и «Арго». Оба относятся к сегменту LCV, а, значат, заменят собой уехавшие с российского рынка Ford Transit. Читать далее
-
07.09.2023, 15:09
Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео)
Трагедия произошла на 59-м километре скоростной трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Большегруз Scania на полном ходу протаранил попутный автомобиль Ford, сопровождавший группу 14 – 15-летних девочек из школы-интерната Олимпийского резерва. Водитель самосвала, гражданин Узбекистана, задержан. Федерация велоспорта обвиняет 69-летнего тренера.Читать далее
-
07.09.2023, 11:01
В Татарстане отменят транспортный налог для электрокаров
Власти Татарстана на ближайшие 5 лет полностью освободят владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Затем в течение еще двух лет им разрешат оплачивать только половину тарифа.Читать далее
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