19 сентября 2019, 00:31
В Ульяновске сфотографировали трехосный УАЗ «Профи»
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Фото: vk.com/chpulsk
На одной из ульяновских улиц засветился необычный УАЗ «Профи». Автомобиль отличается удлиненной колесной базой, огромной бортовой платформой и тремя осями – по два колеса на каждой.
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В июле стало известно, что семейство УАЗ «Профи» пополнится новой модификацией. Модель с колесной базой, удлиненной на 65 см позволит ее владельцам перевозить еще больше грузов. Бортовой кузов прибавил целый метр в длину. Увеличение длины добавит к снаряженной массе еще порядка 300 килограммов, но УАЗ «Профи», по-прежнему, будет относиться к легковой категории «В» с максимальной допустимой массой 3,5 тонны.
Легкие грузовички у нас пока не взвешивают, поэтому можно предположить, что нагружать их будут «по полной». Предусмотрев такой вариант, инженеры Ульяновского автозавода усилили раму длинными накладками сверху и снизу. Карданный вал на машине - составной, на подвесном подшипнике. Места крепления задних рессор также усилили. Дата начала продаж новинки пока не сообщается.
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