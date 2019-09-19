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19 сентября 2019, 00:31

В Ульяновске сфотографировали трехосный УАЗ «Профи»

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Фото: vk.com/chpulsk
На одной из ульяновских улиц засветился необычный УАЗ «Профи». Автомобиль отличается удлиненной колесной базой, огромной бортовой платформой и тремя осями – по два колеса на каждой.
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По информации Drom.ru, трехосный грузовичок «Профи» запускать в серийное производство не планируют. Модель построена в нескольких экземплярах для внутренних нужд Ульяновского автозавода. Обычно такие автомобили перемещаются исключительно по территории завода и служат для перевозки тяжелых или габаритных грузов, например, рам, кабин или паллет с деталями.

В июле стало известно, что семейство УАЗ «Профи» пополнится новой модификацией. Модель с колесной базой, удлиненной на 65 см позволит ее владельцам перевозить еще больше грузов. Бортовой кузов прибавил целый метр в длину. Увеличение длины добавит к снаряженной массе еще порядка 300 килограммов, но УАЗ «Профи», по-прежнему, будет относиться к легковой категории «В» с максимальной допустимой массой 3,5 тонны. 

Легкие грузовички у нас пока не взвешивают, поэтому можно предположить, что нагружать их будут «по полной». Предусмотрев такой вариант, инженеры Ульяновского автозавода усилили раму длинными накладками сверху и снизу. Карданный вал на машине - составной, на подвесном подшипнике. Места крепления задних рессор также усилили. Дата начала продаж новинки пока не сообщается.

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В Ульяновске сфотографировали трехосный УАЗ «Профи»
{{material_127008}}По информации Drom.ru, трехосный грузовичок «Профи» запускать в серийное производство не планируют. Модель построена в нескольких экземплярах для внутренних нужд Ульяновского автозавода. Обычно такие автомобили перемещаются исключительно по территории завода и служат для перевозки тяжелых или габаритных грузов, например, рам, кабин или паллет с деталями.В июле стало известно, что семейство УАЗ «Профи» пополнится новой модификацией. Модель с колесной базой, удлиненной на 65 см позволит ее владельцам перевозить еще больше грузов. Бортовой кузов прибавил целый метр в длину. Увеличение длины добавит к снаряженной массе еще порядка 300 килограммов, но УАЗ «Профи», по-прежнему, будет относиться к легковой категории «В» с максимальной допустимой массой 3,5 тонны. Легкие грузовички у нас пока не взвешивают, поэтому можно предположить, что нагружать их будут «по полной». Предусмотрев такой вариант, инженеры Ульяновского автозавода усилили раму длинными накладками сверху и снизу. Карданный вал на машине - составной, на подвесном подшипнике. Места крепления задних рессор также усилили. Дата начала продаж новинки пока не сообщается.
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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