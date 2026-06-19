Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 19:34

В Ульяновске стартовало производство кузовных деталей для Sollers и УАЗ

В Ульяновске стартовало производство кузовных деталей для Sollers и УАЗ

1,1 млрд рублей и полный цикл на территории УАЗ: в Ульяновске запустили предприятие по выпуску кузовов

В Ульяновске стартовало производство кузовных деталей для Sollers и УАЗ

В Ульяновской области запустили современное производство кузовных деталей для Sollers и УАЗ. Проект поддержан крупными инвестициями и уже влияет на локализацию автопрома. Почему это событие важно для водителей и что изменится в ближайшие годы - разбираемся в деталях.

В Ульяновской области запустили современное производство кузовных деталей для Sollers и УАЗ. Проект поддержан крупными инвестициями и уже влияет на локализацию автопрома. Почему это событие важно для водителей и что изменится в ближайшие годы - разбираемся в деталях.

Российский автопром получил заметный импульс: в Ульяновской области официально заработало новое предприятие по выпуску кузовных деталей для автомобилей Sollers и в перспективе - для УАЗ. Это событие важно для всех, кто следит за судьбой отечественного автопроизводства, ведь речь идет о полной локализации ключевых компонентов, что напрямую влияет на стоимость и доступность новых моделей.

Производство организовано на базе высокоавтоматизированного прессового комплекса «Штамповые технологии», который разместился в Парке новых технологий СОЛЛЕРС на территории индустриального комплекса УАЗ. Как сообщает Российская Газета, запуску дал старт первый вице-премьер Денис Мантуров. На предприятии используют российский оцинкованный металл, поставляемый Магнитогорским металлургическим комбинатом, что позволяет снизить зависимость от импортных материалов и укрепить позиции отечественных поставщиков.

Общий объем инвестиций в проект составил 1,1 млрд рублей, причем значительная часть - 850 млн рублей - предоставлена в виде льготного займа ФРП по программе «Автокомпоненты». Благодаря этому шагу, кузова пикапов и будущих внедорожников Sollers будут полностью производиться в России, что особенно актуально на фоне изменений в логистике и санкционного давления. Важно отметить, что предприятие уже сейчас способно выпускать детали для Sollers, а в ближайшем будущем планируется расширение ассортимента и для моделей УАЗ.

Денис Мантуров также ознакомился с планами по запуску нового полноразмерного рамного внедорожника Sollers S9. Эта модель, оснащенная оцинкованным кузовом из российского металла и зимним пакетом опций, успешно прошла климатические испытания. Пилотная партия уже собрана и передана на сертификацию, а полномасштабное серийное производство по технологии полного цикла - со штамповкой, сваркой и окраской кузовов - стартует в сентябре 2026 года. Такой подход позволяет не только повысить качество, но и ускорить вывод новых моделей на рынок.

Интересно, что тренд на локализацию производства кузовных деталей и внедорожников наблюдается не только в России. Например, в США автоконцерны также делают ставку на собственные платформы и новые модели, как это недавно показала закрытая премьера нового Montero для американских дилеров - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в сегменте рамных внедорожников.

Если исходить из представленной информации, запуск нового производства в Ульяновской области может стать примером для других регионов, где еще только планируют подобные проекты. Для российских автолюбителей это означает не только расширение выбора, но и потенциальное снижение цен на новые автомобили за счет сокращения импортных комплектующих. Кроме того, локализация производства способствует развитию смежных отраслей и создает дополнительные рабочие места. Важно, что такие шаги укрепляют технологическую независимость страны и позволяют быстрее реагировать на изменения рынка.

Упомянутые марки: Sollers, УАЗ
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