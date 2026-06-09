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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 00:12

В Ульяновске стартовало производство рулей и подушек безопасности для российских автомобилей

В Ульяновске стартовало производство рулей и подушек безопасности для российских автомобилей

Впервые в России: в Ульяновске начали делать рули из магния и собственные подушки безопасности

В Ульяновске стартовало производство рулей и подушек безопасности для российских автомобилей

На заводе в Ульяновске начали выпускать рулевые колеса, подушки безопасности и управляющие блоки для автомобилей. Проект поддержал Фонд развития промышленности, а запуск прошел при участии Минпромторга. Почему это событие может изменить рынок и что ждет автолюбителей - разбираемся в деталях.

На заводе в Ульяновске начали выпускать рулевые колеса, подушки безопасности и управляющие блоки для автомобилей. Проект поддержал Фонд развития промышленности, а запуск прошел при участии Минпромторга. Почему это событие может изменить рынок и что ждет автолюбителей - разбираемся в деталях.

Российским автомобилистам теперь есть повод для оптимизма: в Ульяновске запустили серийное производство ключевых компонентов пассивной безопасности для машин. Это событие напрямую влияет на доступность и качество отечественных автомобилей, ведь речь идет о рулевых колесах, подушках безопасности и электронных блоках управления, которые раньше часто приходилось закупать за рубежом.

Производство организовано на площадке «Компоненты Системы Безопасности» (КСБ), где внедрили полный цикл - от пенозаливочных линий для рулей до лабораторных испытаний готовых изделий. Здесь же налажено изготовление управляющих блоков, а также пошив и сборка подушек безопасности с применением современных автоматизированных технологий. Впервые в России каркасы рулей отливают из отечественного магниевого сплава, а лазерная обработка материалов для подушек безопасности реализована на уровне, который ранее был недоступен российским предприятиям.

Фото: Соллерс

Запуск производства прошел при участии заместителя Министра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова. По его словам, проект стал очередным подтверждением эффективности программы ФРП «Автокомпоненты», которая уже помогла реализовать сотню подобных инициатив. Каримов отметил, что собственное производство компонентов безопасности критически важно для российского автопрома, а вовлечение местных поставщиков материалов и субкомпонентов укрепляет технологическую независимость отрасли.

Глава совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиль Ширинов подчеркнул уникальность проекта: впервые в стране рулевые каркасы производятся из российского магния, а автоматизация пошива подушек безопасности не имеет аналогов в России. В ближайших планах - полная локализация всех материалов и субкомпонентов для подушек, рулей и ремней безопасности. Уже сейчас в проекте участвуют отечественные поставщики пластика, тканей, электроники и даже красок для пенозаливки. Ведется работа по переходу на российскую натуральную и искусственную кожу для отделки рулей, а также по внедрению отечественных компонентов микроэлектроники.

Фото: Соллерс

Первые партии новых компонентов уже поступили на сборку пикапов Sollers ST6, ST8 и легких коммерческих автомобилей Sollers SF5. В ближайшее время ульяновские детали начнут использоваться и в обновленных моделях УАЗ Патриот, Пикап и Профи, а затем - во всей линейке Sollers, включая SF1, SF7, SP7 и ST9. Общий объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Средства направлены на закупку современного оборудования для производства и тестирования компонентов.

Для справки: собственное производство компонентов пассивной безопасности позволяет снизить зависимость от импорта, ускорить внедрение новых технологий и повысить уровень локализации в российском автопроме. Это особенно актуально на фоне ограниченного доступа к зарубежным комплектующим и растущего спроса на отечественные автомобили. По имеющимся данным, подобные проекты могут стать драйвером для развития смежных отраслей и создания новых рабочих мест в регионах.

Упомянутые марки: Sollers, УАЗ
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