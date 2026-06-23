Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 11:46

В Ульяновске запустили штамповку кузовов из российского металла

В Ульяновске запустили штамповку кузовов из российского металла

Сделано в России: в Ульяновске запустили производство кузовных деталей для пикапов Sollers

В Ульяновске запустили штамповку кузовов из российского металла

В Ульяновске открыли новую линию по штамповке кузовных деталей для пикапов Sollers. Это событие может изменить подход к локализации автопрома в России. Мало кто знает, что теперь детали делают из отечественного металла, а мощности предприятия позволяют выпускать сотни тысяч элементов в год. Какие перемены ждут рынок и почему это важно для водителей - разбираемся в деталях.

В Ульяновске открыли новую линию по штамповке кузовных деталей для пикапов Sollers. Это событие может изменить подход к локализации автопрома в России. Мало кто знает, что теперь детали делают из отечественного металла, а мощности предприятия позволяют выпускать сотни тысяч элементов в год. Какие перемены ждут рынок и почему это важно для водителей - разбираемся в деталях.

Российские автомобилисты получили важную новость: в Ульяновске официально заработало современное производство кузовных деталей для пикапов Sollers. Это событие напрямую влияет на развитие отечественного автопрома и может стать ключевым шагом к снижению зависимости от импортных компонентов. Теперь кузова для моделей ST6, ST8 и ST9 штампуют на полностью автоматизированной линии, используя металл, произведенный в России.

Новая площадка, получившая название «Штамповые технологии», расположена в Парке новых технологий «Соллерс» на территории индустриального комплекса УАЗ. Здесь установлены четыре мощных пресса и комплекс современных роботов, которые обеспечивают высокую точность и скорость производства. По информации «Российская Газета», предприятие способно выполнять до 800 000 штамповочных операций ежегодно, что позволяет покрыть потребности не только текущих моделей, но и перспективных новинок.

Особое внимание уделяется качеству и контролю геометрии деталей: на площадке локализованы все ключевые технологические процессы, включая штамповку и проверку около 120 элементов кузова. В первую очередь речь идет о деталях для пикапов Sollers, но в будущем планируется расширить производство и на полноразмерный рамный внедорожник Sollers S9, а также на автомобили УАЗ. Использование металла Магнитогорского металлургического комбината позволяет выпускать широкий спектр элементов - от капотов и крыши до крыльев и пола.

Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности, что подчеркивает стратегическую важность локализации производства для всей отрасли. Как отмечают эксперты, запуск такого предприятия может стать примером для других российских автозаводов, стремящихся к максимальной независимости от зарубежных поставщиков. В корпоративных сетях бренда уже появилось видео, где показан процесс работы автоматизированной линии и взаимодействие роботов с прессами.

Стоит отметить, что запуск нового производства в Ульяновске - не единственное событие в регионе. Ранее в регионе стартовало изготовление кузовных деталей для Sollers и УАЗ, что уже повлияло на уровень локализации и инвестиционную привлекательность отрасли. Важно понимать, что такие проекты не только создают рабочие места, но и формируют новую технологическую базу для российского автопрома. По имеющимся данным, в ближайшие годы ожидается расширение ассортимента выпускаемых деталей и внедрение новых моделей, что может существенно изменить структуру рынка и повысить конкурентоспособность отечественных автомобилей.

Упомянутые марки: Sollers, УАЗ
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