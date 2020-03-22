В условиях распространения коронавируса неплохо бы отменить плату за парковку
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Переваривать свою идею в одиночку народный избранник не стал, а озвучил ее в обращении к премьеру Мишустину. В качестве альтернативы отмены платы за парковку г-н Нилов предлагает резкое снижение этих самых расценок. В общем, либо то, либо то. Народ, думаю, устроит любой из предложенных вариантов.
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С учетом изложенного выше, а также ввиду объективно назревшей необходимости устранить базу для роста очагов заболевания, уменьшив финансовую нагрузку на автовладельцев, прошу Вас дать поручение оперативно рассмотреть возможность полной отмены платных парковок в городах страны или, как минимум, значительного снижения расценок, и подготовить соответствующие рекомендации для всех субъектов РФ. В пользу данного предложения, которое можно рассматривать как временный вынужденный шаг, свидетельствует и международный опыт профилактических мер по локализации новой инфекции
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Ярослав Нилов, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов российской Госдумы
По словам г-а Нилова, личный автотранспорт, с учетом отсутствия гарантии безопасности при передвижении в такси, остается фактически единственной альтернативой общественному. При всем том, подчеркивает парламентарий, цены на парковку неуклонно растут, а парковочное пространство постоянно расширяется.
Ситуация с дороговизной и дефицитом свободных парковочных мест, несмотря на распространение вирусной инфекции и радикальное изменение микробиологической обстановки, остается прежней. Это, в свою очередь, снова увеличивает нагрузку на общественный транспорт и провоцирует дополнительный риск распространения вируса.
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