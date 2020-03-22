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22 марта 2020, 19:38

В условиях распространения коронавируса неплохо бы отменить плату за парковку

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Такая идея зародилась в голове Ярослава Нилова, заместителя руководителя фракции ЛДПР, председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ.

Переваривать свою идею в одиночку народный избранник не стал, а озвучил ее в обращении к премьеру Мишустину. В качестве альтернативы отмены платы за парковку г-н Нилов предлагает резкое снижение этих самых расценок. В общем, либо то, либо то. Народ, думаю, устроит любой из предложенных вариантов. 

Ярослав Нилов, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов российской Госдумы « С учетом изложенного выше, а также ввиду объективно назревшей необходимости устранить базу для роста очагов заболевания, уменьшив финансовую нагрузку на автовладельцев, прошу Вас дать поручение оперативно рассмотреть возможность полной отмены платных парковок в городах страны или, как минимум, значительного снижения расценок, и подготовить соответствующие рекомендации для всех субъектов РФ. В пользу данного предложения, которое можно рассматривать как временный вынужденный шаг, свидетельствует и международный опыт профилактических мер по локализации новой инфекции »
Ярослав Нилов, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов российской Госдумы

По словам г-а Нилова, личный автотранспорт, с учетом отсутствия гарантии безопасности при передвижении в такси, остается фактически единственной альтернативой общественному. При всем том, подчеркивает парламентарий, цены на парковку неуклонно растут, а парковочное пространство постоянно расширяется.

Ситуация с дороговизной и дефицитом свободных парковочных мест, несмотря на распространение вирусной инфекции и радикальное изменение микробиологической обстановки, остается прежней. Это, в свою очередь, снова увеличивает нагрузку на общественный транспорт и провоцирует дополнительный риск распространения вируса.


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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
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В условиях распространения коронавируса неплохо бы отменить плату за парковку
Переваривать свою идею в одиночку народный избранник не стал, а озвучил ее в обращении к премьеру Мишустину. В качестве альтернативы отмены платы за парковку г-н Нилов предлагает резкое снижение этих самых расценок. В общем, либо то, либо то. Народ, думаю, устроит любой из предложенных вариантов.  {{person_30_С учетом изложенного выше, а также ввиду объективно назревшей необходимости устранить базу для роста очагов заболевания, уменьшив финансовую нагрузку на автовладельцев, прошу Вас дать поручение оперативно рассмотреть возможность полной отмены платных парковок в городах страны или, как минимум, значительного снижения расценок, и подготовить соответствующие рекомендации для всех субъектов РФ. В пользу данного предложения, которое можно рассматривать как временный вынужденный шаг, свидетельствует и международный опыт профилактических мер по локализации новой инфекции}}По словам г-а Нилова, личный автотранспорт, с учетом отсутствия гарантии безопасности при передвижении в такси, остается фактически единственной альтернативой общественному. При всем том, подчеркивает парламентарий, цены на парковку неуклонно растут, а парковочное пространство постоянно расширяется.Ситуация с дороговизной и дефицитом свободных парковочных мест, несмотря на распространение вирусной инфекции и радикальное изменение микробиологической обстановки, остается прежней. Это, в свою очередь, снова увеличивает нагрузку на общественный транспорт и провоцирует дополнительный риск распространения вируса.
2020-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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